Er hört auf den Namen „Optimus“: Tesla präsentiert seinen ersten Roboter – Im Hause Tesla ist man um spektakuläre Neuankündigungen bekanntlich nicht verlegen, wenn auch die Reaktion der Öffentlichkeit darauf zuweilen eher verhalten ausfällt. Ein gutes Beispiel ist etwa der Cybertruck, dessen eher rudimentäres Design für mehr Spott als Anerkennung sorgte. Inzwischen macht das Unternehmen von Elon Musk aber nicht mehr nur in Elektro-Autos, auch Roboter möchte man in Zukunft an den Mann und an die Frau bringen.

In diesem Zusammenhang hat Tesla nun einen humanoiden Roboter namens Optimus vorgestellt.

Musk betonte laut „efahrer.com“ gewohnt selbstbewusst, dass dieses Projekt das Potenzial hat, das Leben aller Menschen zu verändern. Zwar dürfte es bis dahin noch ein weiter Weg sein, doch was der Prototyp bereits jetzt zu leisten in der Lage ist, beeindruckt.

In einem kürzlich veröffentlichten Update zu der Entwicklung von Optimus erkälte Tesla, dass Optimus inzwischen in der Lage sei, die Position seiner Arme und Beine präzise zu bestimmen und seine Gliedmaßen selbst zu kalibrieren.

Damit sei das Fundament für das effiziente Erlernen verschiedener Aufgaben gelegt – die dazu nötige Leistung der künstlichen Intelligenz erbringt Optimus über seinen verbauten Computer selbst.

In dem offiziellen Video sieht man den Tesla-Roboter zwar nicht laufen, dafür aber Yoga-artige Bewegungen ausführen, die für manchen Menschen bereits zu schwer wären. Die Aufgabe, auf einem Tisch verteilte Klötze nach Farben zu sortieren, erledigt Optimus außerdem erstaunlich zuverlässig.

Wie es heißt, sei der Roboter auch für andere Aufgaben trainierbar, indem man ihm lediglich die entsprechenden Anweisungen erteilt.

Quelle: efahrer.chip.de