Tüftlerin verwandelt PS5 in Zwergenfestung

Epischer Umbau für Bartträger: Tüftlerin verwandelt PS5 in Zwergenfestung – Nicht nur Autofans kennen und lieben es: das Tuning und Modding. Bedeutend günstiger kommt man da beim heimischen Rechenknecht auf seine Kosten, PCs werden von Gamern liebevoll (um)gebaut und eingehüllt, verwandeln mit LED-Beleuchtung jede Zimmerwand in ein Nordlicht. Doch auch bei Konsolen erfreuen sich etwa sogenannte Casemods zunehmender Beliebtheit. Im Video erleben wir eine besonders „bärtige“.

Denn hier werden wir Schritt für Schritt Zeuge eines seltenen Schauspiels. Selten deshalb, weil es der Dame aus dem Video tatsächlich gelungen ist, in diesen bewegten Zeiten an eine PlayStation 5 zu kommen. Wohl nicht jeden würde angesichts der nunmehr seit zwei Jahren seltenen Konsole als erstes das Verlangen packen, an dem Ding zu basteln und zu riskieren, dass etwas zu Bruch geht, bevor man ausgiebig damit zockt. Wenn überhaupt.

Doch Martina und Hansi ticken da etwas anders:

Gemeinsam betreiben sie den erfolgreichen YouTube-Kanal „Nerdforge“, zu Dt. in etwa „Nerdschmiede“, auf dem sich alles um kreative Basteleien und Umbauten dreht. Meistens steht Martina vor und Hansi wohl hinter der Kamera, wenn fantastische Cosplays mit Rüstungen und Waffen entstehen, Fantasy-Bücher komplett neue Umschläge mit epischem Anblick aus entsprechenden Materialien wie Gießharzen erhalten oder eben PCs und Konsolen gemodded werden.

Diesmal hat sich Martina nach bescheidener Meinung von MANN.TV allerdings selbst übertroffen. Zwar verwandelte sie bereits ihre neue Xbox in eine Dampfmaschinen-Fabrik im Steampunk-Design und hüllte ihren PC in ein mittelalterliches Fachwerkhaus. Doch dieses Mal kreist wortwörtlich die Axt: Denn „Nerdforge“ rücken besagter PlayStation 5 auf den Leib und kleiden sie in eine Zwergenfestung/-Binge im besten „Der Herr der Ringe“-, „Warhammer Fantasy“- oder „Dwarf Fortress“-Stil.

Ein Custom-Gehäuse, um das sie jeder Fantasy-Fan beneiden dürfte. Für ausreichend Kühlung soll laut einem Kommentar des Kanals gesorgt sein, sonst werde die Feste einfach entfernt. Bleibt nur zu sagen:

Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu!