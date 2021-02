Einmalige Bilder vom Roten Planeten: Mars-Landung aus der Rover-Perspektive – Das Ereignis der unbemannten Raumfahrt 2021 ist geglückt, der Mars-Rover Perseverance hat Kontakt mit der Oberfläche des Roten Planeten aufgenommen. Am 18. Februar landete das Bodenfahrzeug – seitdem veröffentlicht die US-Raumfahrtbehörde NASA immer wieder Bildmaterial ihres Hightech-Kundschafters. Auch die ersten Tonaufnahmen vom Mars sind nun dank eines Mikrofons am Erkundungsfahrzeug zu hören, ihr findet es mit diesem Artikel verknüpft.

Bei dem Video im Anschluss sitzt ihr quasi in erster Reihe, wenn der Rover seinen Höllenritt auf dem Weg zum Jezero-Krater auf der Marsoberfläche erlebt. Elf Kilometer über der Oberfläche des Roten Planeten startete seine Reise, bevor es im Überschall-Tempo in Richtung planetare Oberfläche ging. Dort wurde dann der größte Fallschirm geöffnet, der je auf einer anderen Welt zum Einsatz kam, sodass der Rover sicher auf dem Mars landen konnte.

Während des kontrollierten Falls zeichneten verschiedene Kameras sämtliche Aspekte der Landung auf, sodass wir in den Genuss einmaliger Bilder von der Marslandung kommen. Auch am Mast der Landeeinheit wurde mit zwei Weitwinkel-Kameras gefilmt, damit wirklich kein Aspekt dieses Moments verloren ging. Intimere und modernere Einblicke in die Landung auf einem fremden Planeten gab es so für viele junge Menschen in dieser Form wohl noch nicht.

Während seines planetaren Sturzes zeichnete ein Mikrofon des unbemannten Fahrzeugs zwar auf, konnte aber keine verwertbaren Daten liefern. Doch dieses ganz normale Mikro aus dem kommerziellen Handel, welches man am Rover belassen hatte, überlebte wider Erwarten den Eintritt. Es zeichnete am 20. Februar daher Marsgeräusche auf, darunter einen Clip, mit dem wir nun auf der Erde echten Marswind erleben dürfen. Das Summen im Hintergrund ist der elektrische Antrieb des Rovers.

Dieses Tondokument findet ihr hier.

„Dieses Video des Abstiegs von Perseverance kommt der Landung auf dem Mars am nächsten, ohne dass man einen Druckanzug anziehen muss“, so Thomas Zurbuchen, NASA Associate Administrator of Science. „Es sollte zur Pflichtlektüre für junge Frauen und Männer werden, die nicht nur andere Welten erforschen und die Raumfahrzeuge bauen wollen, die sie dorthin bringen, sondern auch Teil der vielfältigen Teams sein möchten, die all die kühnen Ziele in unserer Zukunft erreichen.“

Quelle: nasa.gov