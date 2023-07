Der neue Samsung 4K QLED Q80C – Erleben Sie mit dem neuen 4K QLED Q80C von Samsung Fernsehen in einer völlig neuen Dimension. Mit seinem gigantischen 98-Zoll-Bildschirm erweitert dieser Premium-TV das Angebot von Samsung und macht den Sommer zum Entertainment-Highlight. Tauchen Sie dank innovativer Funktionen und beeindruckendem Sound noch tiefer in Ihre Lieblingsinhalte ein. Egal, ob Sie ein Gamer sind, Home-Workouts machen oder Sportliebhaber sind, dieser supersize TV bietet Ihnen ein grandioses Fernseherlebnis.

Der Samsung 4K QLED Q80C in 98 Zoll beeindruckt nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch sein elegantes SuperSlim Design, das sich nahtlos in Ihr Wohnzimmer einfügt. Dieser TV bringt die Emotionen der Leinwand direkt zu Ihnen nach Hause. Dank des Quantum Dot-Effekts genießen Sie faszinierende Bildwelten mit intensiven und realitätsnahen Farben, selbst bei Tageslicht. Das QLED Direct Full Array sorgt für starke Kontraste und scharfe Details mit tiefen Schwarztönen und reinen Weißtönen.

Smarte Features für ein optimales Fernseherlebnis

Neben seinem minimalistischen Design und den beeindruckenden Bildern bietet der Samsung 4K QLED Q80C auch eine Vielzahl smarter Features. Der integrierte Neural Quantum Prozessor 4K mit 20 neuronalen Netzwerken sorgt für eine optimierte Bildqualität in Echtzeit. Der Supersize Picture Enhancer mit AI-gesteuertem Upscaling passt Schwarzwerte an, minimiert Bildrauschen, schärft Kanten und ermöglicht ein detailreiches Bild, selbst auf einem 98-Zoll-Bildschirm. Der Real Depth Enhancer erzeugt einen beeindruckenden dreidimensionalen Effekt, indem er die Positionen von Menschen und Objekten in Szenen analysiert und den Kontrast im Bildvordergrund erhöht.

Der Samsung 4K QLED Q80C bietet nicht nur ein beeindruckendes Bild, sondern auch einen hochwertigen Sound. Die Kombination aus OTS Lite (Object Tracking Sound) und Dolby Atmos erzeugt einen dreidimensionalen Surround-Sound, der Sie mitten ins Geschehen versetzt. Bei Verwendung einer Soundbar synchronisiert das Q-Symphony-Feature die Klangwiedergabe des Fernsehers mit der Soundbar. Für noch mehr Immersion können Sie Ihren TV mit Philips Hue-Lampen verbinden und so ein stimmungsvolles Lichterspiel erleben.

Smart Hub und Gaming Hub für optimale Steuerung

Der integrierte Smart Hub dient als praktische Steuerzentrale für Ihren Samsung 4K QLED Q80C. Über den Cloud-basierten Samsung Gaming Hub haben Sie Zugriff auf Tausende von Spielen, ohne dass Sie einen PC oder eine Konsole benötigen. Darüber hinaus bietet der supersize TV eine spannende Multi View-Option, mit der Sie den Bildschirm teilen und zwei Inhalte gleichzeitig erleben können. So können Sie zum Beispiel ein Fitness-Tutorial verfolgen und gleichzeitig Ihre Lieblingssitcom anschauen oder beim Spielen das Match Ihrer Lieblingsmannschaft im Blick behalten. Durch die Größe des 98-Zoll-Bildschirms wirkt es dabei, als würden Sie zwei kleinere Fernseher parallel nutzen.

Der Samsung 4K QLED Q80C in 98 Zoll bietet ein außergewöhnliches Fernseherlebnis. Mit seinem beeindruckenden Design, den smarten Features und dem erstklassigen Sound entführt er Sie in eine Welt der Unterhaltung. Tauchen Sie ein in faszinierende Bildwelten, erleben Sie intensives Fernsehen und genießen Sie eine unglaubliche Klangqualität. Dieser supersize TV lässt keine Wünsche offen und wird garantiert zum Mittelpunkt Ihres Wohnzimmers.