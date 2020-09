Neuer Helfer von Black & Decker – Der 3,6 V Möbelschrauber BCRTA01: Da denkt man, in Sachen Werkzeug sei schon alles erfunden worden, und dann kommt „Black & Decker“ mit dem weltweit ersten Möbelschrauber mit patentierter Aufnahme für unterschiedliche Innensechskantschlüsse um die Ecke. Ein äußerst praktischer Helfer in Zeiten des IKEA-Schicks.

Der 3,6 V Möbelschrauber mit der Bezeichnung „BCRTA01“ verfügt über ein innovatives Spannfutter, das in der Lage ist, jede Art von Standard Sechskantschlüssel und auch Schrauber-Bits aufzunehmen. Damit geht das Anziehen von Schrauben bis zu dreimal schneller als bei der üblichen Montage per Hand. Mal abgesehen davon, dass müde Hände und Handgelenke damit der Vergangenheit angehören.

Dank des ergonomischen Designs und der kompakten Maße liegt der BCRTA01 perfekt in der Hand und wiegt dabei gerade mal 390 g. Mehrere Griffpositionen sorgen für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle, der Schalter kann bequem mit einem oder zwei Fingern aktiviert werden.

Alles in allem also optimal, um auch an beengten oder schwer zugänglichen Stellen, wie den Innenseiten von Schränken oder Schubladen, arbeiten zu können. Das helle kreisförmige LED-Licht um das Spannfutter sorgt dabei stets für eine optimale Ausleuchtung der Befestigungspunkte.

Ob L- und S-förmige Inbusschlüssel, Kreuzschlitz- und Nockenschrauben – der neue Möbelschrauber von „Black & Decker“ ist kompatibel mit so ziemlich allen Zubehörteilen, die in gängigen Möbelbausätzen mitgeliefert werden. Die magnetische Schlüssel- und Bithalteraufnahme macht das Einspannen zum Kinderspiel und gewährleistet darüber hinaus den optimalen Halt der Werkzeuge.

Denn trotz seiner kompakten Maße bringt es das Leichtgewicht auf ein erstaunlich hohes Drehmoment von 5,5 Nm und erlaubt damit auch größere Schlüssel- und Schraubendurchmesser.

Nach Gebrauch ladet ihr den BCRTA01 über das mitgelieferte Netzteil dann ganz bequem mit jedem gängigen USB-Netzteil wieder auf.

Die Ausstattung des 3,6 V Möbelschrauber BCRTA01 im Überblick:

magnetische Innensechskantschlüssel-Aufnahme

automatische Spindelarretierung

Rechts-/Linkslauf-Umschalter

LED-Lichtring

abnehmbarer Fingerschutzring

Griffgummierung

USB-Ladekabel ohne Netzadapter

inklusive 5 x 50 mm Schrauber-Bits

5er Innensechskantschlüssel

Kosten soll der ganze Spaß gerade mal 29,95 Euro. Und zwei Jahre Garantie gibt’s obendrauf.

Damit gibt es keine Ausreden mehr: Ran an die Möbel!

Quelle: stanleyblackanddecker.com