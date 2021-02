Eigenbau aus Holz-Bohlen: Mann baut Whirlpool und liefert Video-Anleitung – Ein erstklassiger Whirlpool hinterm Haus, irgendwo auf der Veranda oder im Garten. Das wäre doch eine feine Sache. Klingt exklusiv? Ist nur etwas für Großverdiener? Die Zeiten sind lange vorbei. Wie das nun folgende Video zeigt, benötigt man nur etwas handwerkliches Geschick, Werkzeuge und das Geld für die Baumaterialien – prompt kann man sich so ein luxuriöses Sprudelbad auch selber bauen. Selbst ist der Mann, wie man früher so schön sagte. In den nun folgenden knapp zwölf Minuten erlebt ihr, wie es geht.

„HomeMadeModern“, so der Name eines YouTube-Kanals mit über 1,24 Millionen Abonnenten – eine stolze Zahl (Stand: Februar 2021). Die kommt nicht von ungefähr, denn der Betreiber und seine Partnerin zeigen in ihren Videos nicht nur, wie man sich selbst alle möglichen Nützlichkeiten des Alltags bauen kann – denn darauf haben sich schließlich auch hunderte andere Videomacher spezialisiert.

Der Name ist hier hingegen Programm und das unterscheidet diesen Kanal von Mitbewerbern: Der Großteil der Videos zeigt Einrichtungsgegenstände und Extras, mit denen man sich das Wohnen schöner machen kann. Do-it-yourself für den Wohnraum gibt es also bei „HomeMadeModern“. So auch bei dieser Konstruktion, einem Whirlpool aus Holz, der zur Zierde jedes Gartens werden kann. Denn nicht irgendein Holz dient hier für den Bau, sondern genauer gesagt schicke Bohlen aus Zeder kommen hier zum Einsatz.

Hinzu kommt ein Boiler für das Wasser vom Typ „Hottap V2“ – der wird mit Propangas-Flasche befeuert und ist so unabhängig von Leitungen im Haus – sowie Fugendichtung, damit der Pool nicht ausläuft. Das war es auch quasi schon. Als kleinen Bonus liefern der Kanalbetreiber und seine Frau auch noch eine Anleitung für Außenlautsprecher mit.