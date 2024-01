Dreame Z10 Station im Test: Bei modernen Saugrobotern sind Absaugstationen inzwischen fast schon zur Normalität geworden. Wer lieber mit einem Akkusauger selbst ans Werk geht, muss jedoch meist auch noch selbst entleeren. Natürlich geht die Produktpalette aber auch in diesem Segment mit der Zeit, so dass immer mehr Hersteller entsprechend ausgestattete Akkusauger anbieten – oft allerdings zu einem fürstlichen Preis. Mit dem „Z10 Station“ bringt Dreame nun aber einen nicht nur erschwinglichen, sondern auch leistungsstarken und vor allem auffallend schicken Akkusauger mit Absaugstation auf den Markt.

Wenn man sich im Handel ein wenig umschaut, macht der vergleichsweise geringe Preis von gerade einmal 499 Euro zunächst etwas skeptisch, wirkt das Gerät auf den Bildern dafür doch fast schon zu edel. Denn meist ist ein Staubsauger ein Element im Haushalt, welches man im Schrank oder im Haushaltsraum versteckt. Der „Dreame Z10 Station“ jedoch erhebt sich über seine Funktion hinweg fast schon zu einem dekorativen Element.

Neben seinem stilvollen Äußeren weiß der „Dreame Z10 Station“ aber auch mit inneren Werten zu punkten, wie unser Test gezeigt hat.

Zum besagten Preis erhaltet ihr neben dem Basisgerät des Staubsaugers und der Reinigungs- und Ladestation auch noch einen ordentlichen Schwung an Zubehör. Mit im Paket stecken das obligatorische Verlängerungsrohr, eine Multi-Oberflächenbürste, eine weiche Walzenbürste, eine motorisierte Mini-Bürste, ein Kombinationsaufsatz sowie ein weicher Staubbürstenaufsatz. Darüber hinaus gehören zum Lieferumfang eine Halterung für das Zubehör ein zusätzlicher Staubauffangbeutel und natürlich das Benutzerhandbuch.

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, muss zunächst die Reinigungsnabe montiert werden, die in zwei Teilen geliefert wird. Das ist allerdings recht flott erledigt, gilt es doch lediglich, die Station auf den Standfuß zu stülpen, und mit einer einzigen Schraube zu fixieren – ein passender Inbusschlüssel liegt bei. Das 150 Zentimeter lange Kabel zur Stromversorgung ist fest im Fuß installiert und kann dank der unterseitigen Führungsgräben in drei verschiedene Richtungen herausgeführt werden, um den „Dreame Z10 Station“ so aufzustellen zu können, wie man es möchte.

Nun noch flugs den Akkusauger mit dem Rohr an eine Bürste gekoppelt und zum erstmaligen Laden oben in die Basis gesteckt. Wichtige Erkenntnis dabei: Das Ganze steht sicher und stabil genug, um auch Kinder und Haustiere auszuhalten, gummierte Auflagen an der Unterseite des Fußes schützen den Untergrund vor etwaigen Kratzern. Mit aufgepflanztem Sauger beträgt die Gesamthöhe etwa 130 Zentimeter, ohne ist die Basis 106 Zentimeter hoch.

Der Ersteindruck beim Auspacken ist somit schon mal ein äußerst guter.

Nicht nur gefällt das geschmackvolle Design, die Teile wirken auch noch gut verarbeitet und überzeugen durch eine haptisch sehr befriedigende Passgenauigkeit, störende Pressgrate oder Fugen an den Plastikteilen sind nicht zu bemängeln. Erfreulich ist, dass das knapp ein Meter lange Verlängerungsrohr aus Aluminium besteht und auch das geringe Gewicht des Handgerätes von gerade einmal etwas über 1,6 kg fällt direkt positiv auf.

Dass der Zubehörhalter nicht mit der Station kombiniert werden kann ist sicherlich der Wahrung einer aufgeräumten Optik geschuldet und hat den Vorteil, dass man diesen unabhängig vom Aufstellort überall verwahren kann. Schade ist jedoch, dass die nicht angesteckte zweite Walzenbürste nirgendwo Platz findet.

Während in den letzten Jahren das beutellose Saugen zum Standard geworden ist, stellt der „Dreame Z10 Station“ eine Kombilösung dar.

Zwar ist der Verzicht auf nachzukaufende Teile durchaus sinnvoll, wer einen Akkusauger besitzt weiß jedoch, dass das Entleeren eine reichlich staubige Angelegenheit sein kann, die meist einen weiteren Putzvorgang nötig macht. Hier kommen dann Absaugstationen ins Spiel, die über größere Auffangbehälter als der Sauger verfügen. Im Falle des „Z10 Station“ handelt es sich dabei um einen austauschbaren 2,5 Liter Staubbeutel, der hinter einer magnetisch befestigten Seitenblende der Reinigungsnabe verborgen ist.

Der hochwertig wirkende Beutel lässt sich dank eines stabilen Papprahmens um die Öffnung einfach in das Gerät hineinschieben und zum Entsorgen auch wieder herausnehmen, so dass man sich die Finger zu keinem Zeitpunkt schmutzig machen muss. Herstellerseitig heißt es, dass man den Sauger auf diese Art und Weise bis zu 90 Tage lang ohne Entleerung nutzen kann, was aber letztlich wohl auch vom eigenen Saugverhalten abhängt. Auf welcher Grundlage die Zeitangabe basiert, wird leider nicht ganz klar.

Nun mag der Einsatz von Staubbeuteln zunächst etwas archaisch erscheinen, unter Berücksichtigung von in den letzten Jahren neu definierten Gesundheitsstandards kann dieser aber auch als eine Rückbesinnung auf alte Tugenden bezeichnet werden. Hygiene wird bei dem „Z10 Station“ nämlich ganz besonders groß geschrieben, verfügt dieser doch über eine ganze Reihe an Filtern im Sauger und in der Basis, die insgesamt eine 99,9-prozentige Effizienz versprechen. Sogar die Öffnung des Staubbeutels lässt sich über ein simples Schiebesystem vor dem Herausnehmen schließen.

Die Filter können außerdem mit wenigen Handgriffen entfernt und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lediglich der Luftauslassfilter ist nicht waschbar und sollte von daher alle vier bis sechs Monate ausgetauscht werden.