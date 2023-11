Dreame Technology: Große Black Friday-Rabatte für innovative Haushaltsgeräte – Dreame Technology, ein führender Anbieter von Reinigungstechnologien, hat für die bevorstehende Ferienzeit besondere Black Friday-Angebote angekündigt. Vom 13. bis 27. November können Kunden erhebliche Rabatte auf eine Auswahl der beliebtesten Produkte von Dreame genießen, einschließlich der Modelle L20 ULTRA, L10s ULTRA, L10 PRIME, H12 PRO und R20.

Zu den Highlights des Black Friday-Verkaufs gehören der Dreame L10s ULTRA Robot Vacuum mit einem Rabatt von 22% (reduziert auf 699 Euro von 899 Euro) und der Dreame L10 PRIME Robot Vacuum mit einem Rabatt von 25% (reduziert auf 449 Euro von 599 Euro).

Innovative Technologien in Dreame's Staubsaugerrobotern

Der DrameBot L10s Ultra ist ein hochentwickelter, vollautomatischer Staubsaugerroboter, der nicht nur eine effektive Bodenreinigung bietet, sondern sich auch selbst pflegt. Zu den Funktionen gehören automatische Staubentleerung, Moppreinigung und -trocknung sowie fortschrittliche Navigation mit Hinderniserkennung, die eine weitgehend automatisierte tägliche Reinigung ermöglicht.

Das DualBoost 2.0-Entleerungssystem des L10s Ultra unterstützt bis zu 60 Tage automatische Reinigung, indem es Staub in einen 3-Liter-Staubbeutel transportiert. Nach der Bodenreinigung reinigt das Gerät die Mopps mit Bürsten und trocknet sie mit Heißluft, um Geruchsbildung und Schimmelbildung zu verhindern.

Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 5.300 Pa und zwei rotierenden Bürsten passt der L10s Ultra seine Saugkraft automatisch an verschiedene Oberflächen an und bietet so eine gründliche Reinigung. Die AI 3D-Navigation ermöglicht eine effiziente Reinigung des gesamten Hauses. Nutzer können den Reinigungsprozess über die App und Sprachbefehle an ihre persönlichen Bedürfnisse und Zeitpläne anpassen.