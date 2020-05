DIY-Projekt: Tüftler baut Airsoft-Knarre aus Einwegspritzen – Es ist doch immer wieder faszinierend, auf welch kreative Ideen begabte Bastler so kommen, die uns ihre zahllosen Bauprojekte mit HD-Kameras näherbringen. Man nehme nur das folgende Video, in dem jede Menge Einwegspritzen auf eine Weise Verwendung finden, die in der Form wohl keiner auf dem Schirm hatte. Denn hier wird daraus flugs ein Airsoft-Sturmgewehr konstruiert. Nicht nur zur Deko, denn das Teil funktioniert.

„Blackfish“ nennt sich dieser YouTube-Kanal, dessen Betreiber es durch kreative Bauten zu mehr als 940.000 Abonnenten brachte (Stand: März 2020). Insbesondere seine verschiedenen funktionsfähigen Waffen-Nachbauten aus einfachen Kartonresten haben es den Fans angetan. Doch immer nur mit dem gleichen Material arbeiten, das ist langweilig. So hat sich „Blackfish“ dieses Mal eben ein „paar“ Einwegspritzen geschnappt und losgelegt.

Dies auf eine Weise, die jedem ein leichtes Nachbauen dieser transparenten Airsoft-Wumme erlaubt. Dafür benötigt ihr vor allem jede Menge Spritzen – und zwar in den Stärken 1,2, 5, 10, 20 sowie 60 Milliliter, dazu dünne Plastikschläuche mit einem Innendurchmesser von sieben Millimetern und zwei Stöckchen, etwa Eisstiele. Das war es auch schon. Zur besseren Verständlichkeit der Maße und Abfolge der Spritzen gibt es von „Blackfish“ auch einen Plan.

Diesen finden Interessierte hier. Viel Spaß beim Nachbauen.