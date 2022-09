Die Shovaxsaw ist Schaufel, Axt und Säge: Mann baut sich ultimatives Multi-Tool selbst – Heimwerker wie auch Outdoor-Fans schwören auf eine gut ausgestattete Werkstatt. Schließlich geht Do It Yourself (DIY) nur dann, wenn man auch wirklich übers nötige Rüstzeug verfügt. Die Findigen warten auch nicht, bis ihnen ein Unternehmen „erlaubt“, das Handwerkszeug für ihre Bedürfnisse kaufen. Sie bauen es sich ebenso selbst wie alle anderen Projekte. In diesem Geist verspricht dieses Video das „ultimative“ Werkzeug für draußen

Man geht Campen, führt eine Checkliste für den Aufenthalt in der Wildnis – aber irgendwas fehlt immer, egal, wie gut man vorbereitet sein mag. Kein Thema für geübte Outdoor-Naturen (man verzeihe das schlechte Wortspiel): Was man zu Hause vergessen hat, kann man letztlich doch irgendwie mit in der Wildnis liegendem Zeug improvisieren. Mit einem entsprechend geformten Ast lässt sich graben. Mit einem scharfkantigen Stein kann man schneiden wie unsere Vorfahren. Der Faustkeil fungiert dann auch als behelfsmäßige Axt.

Wohl nichts, womit sich der Macher dieses Videos zufriedengeben würde:

Hassan Abu-Izmero, „Habu“ genannt, betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit über 288.000 Abonnenten (Stand dieses Artikels). Habu versteht sein Handwerk, wie etliche Videos zeigen – insbesondere der Werkstoff Metall hat es ihm angetan, doch der Mann kann auch kundig mit Holz arbeiten. So schafft er etwa aus dem Nichts eine wunderschöne Pfeife. Doch auch Großprojekte wie etwa der Umbau eines alten Polizei-Transporters zu einem Wohnmobil gibt es auf Abu-Izmeros Kanal.

Im vorliegenden Video machte es sich zur Aufgabe, die „Shovaxsaw“ zu erschaffen – ein passendes Kunstwort für eine Erfindung, die in sich gleich drei englische Begriffe vereint: Schaufel (Shovel), Axt (Axe) und Säge (Saw). Die Shovaxsaw eben, eine „Schaufaxsäg“. „Das ultimative Multitool für die Wildnis“, wie es Habu unter seinem Video beschreibt. Was sollen wir sagen, der Mann hat einen Punkt – mit dieser Dreierkombo braucht es am Ende nicht viel Platz im Rucksack und er ist für jede Eventualität gerüstet.