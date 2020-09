Die pure Zerstörungskraft wie in „Fallout“: Tüftler baut sich eine Müll-Kanone – In der Endzeit kann niemand wählerisch sein, womit er sich seiner Haut gegen Horden verstrahlter Ghule und böser Raider erwehrt. Eine der abgefahrensten aber auch logisch nachvollziehbaren Waffen aus der Videospielreihe „Fallout“ ist daher auch der „Junk Jet“, die Müllkanone. Doch kann so ein herrlicher Blödsinn funktionieren? Jemand hat so eine Waffe gebaut – wenig überraschend: Sie funktioniert.

„The Hacksmith“ nennt sich ein überaus erfolgreicher YouTube-Kanal mit knapp zehn Millionen Abonnenten (Stand: September 2020), die nicht von ungefähr kommen: Der Betreiber hat sich im Laufe der Jahre wie viele solcher Kanäle an faszinierenden Bauprojekten aus der Popkultur versucht. Doch seine gingen immer einen Schritt weiter – bis hin zu funktionierenden, mehrere tausend Grad heißen Jedi-Schwertern.

Nun hat er sich eben den „Junk Jet“ vorgeknöpft – nicht nur in der Spielwelt eine monströse Kanone, die man in Ermangelung von vorhandener Munition eben mit Schrott aus dem Videospiel-Inventar seines Charakters füllen kann: Gabeln, Glasscherben, alte Teddys, was eben zur Hand ist. Genau das tut „The Hacksmith“ auch, setzt für die nötige Power dabei kurzerhand auf einen Airbag. Der katapultiert die Befüllung mit Urgewalt aus dem Lauf.

Man kann einem Spiel, das man liebt, ein schlechteres Denkmal setzen.