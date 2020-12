2,7 Millimeter Kolibri Halbautomatik: Die kleinste Pistole der Welt im Video – Es mag ein etwas abgedroschener Einstieg sein, aber hier passt er nun mal wie das Projektil in den Lauf: Es kommt nicht immer auf die Größe an. Das beweist die kleinste Pistole der Welt, die halbautomatische Kolibri. Die wird uns in diesem Video mit all ihren Mikrodetails präsentiert – und verfügte trotz ihrer überschaubaren Dimensionen über eine gewisse Feuerkraft. Durchgesetzt hat sie sich trotzdem nie.

Die 2,7 Millimeter Kolibri Halbautomatik ist die kleinste Zentralfeuerpistole der Welt. Lediglich 1000 Stück davon wurden zwischen in den Jahren 1910 und 1914 gefertigt. Die winzigen Geschosse wurden mit einer Mündungsenergie von knapp vier Nm abgefeuert. Ein gewisser Franz Pfannl, Uhrmacher aus Österreich, ließ sich die Waffe 1910 patentieren.

Die Markteinführung erfolgte 1940, dank einer Investition eines gewissen Georg Grabner brachte es die Mini-Waffe zur Serienreife. Besonders beeindruckend bei der geringen Größe ist die Tatsache, dass die 2,7 Millimeter Kolibri Halbautomatik gar über ein 7-Schuss-Magazin verfügt. Ihre Handhabung gestaltete sich allerdings selbst für Menschen mit durchschnittlich kleinen Händen schwierig.

Die Reichweite war zudem gering, die Kolibri brachte es gerade mal auf Schüsse über zwei Meter, die nachweislich auf dem Höhepunkt dieser Strecke nicht einmal mehr in der Lage gewesen sein sollen, eine Anzugweste zu durchschlagen. Nichtsdestotrotz eine faszinierende Waffe und auch aus handwerklicher Sicht eine beeindruckende Leistung der Miniaturisierung.

Quelle: siamagazin.com