Der Frischmacher: Mann baut Mentos-MG aus Pappe mit 1000 Schuss – Wohl jeder aus den älteren Semestern kennt sie noch, die kultverdächtigen Werbespots aus den 90er Jahren. Egal ob der Kaffeemann und sein „Ich habe gar kein Auto, Señorina!“ oder der Duschgel-Typ, der von der produktbezeichnenden Klippe springt. Auch beliebt damals: Eine Werbung für Drageebonbons, die so frech/fresh machen, dass man sich im Alltag alles Mögliche erlaubt und am Zebrastreifen schon mal einfach durch ein Auto kletterte. Dass irgendwann jemand ein MG für diese Bonbons bauen würde, war so wohl aber nicht gedacht.

Doch genau dies hat ein Tüftler getan und den Prozess auf YouTube für uns in allen Schritten dokumentiert. Dabei geht es nicht um eine poplige Stange der Frischmacher, sondern direkt um satte 1000 Stück. Ein Munitionsnachschub, der quasi kein Ende nehmen will und eine geraume Weile sattes Dauerfeuer gestattet. Dabei erlaubt das Klarsicht-„Sichelmagazin“, den Stand der Ladung jederzeit im Blick zu behalten.

„The S“ nennt sich der Bastelkanal, der binnen kürzester Zeit Millionen Abonnenten hinter sich vereinen konnte, ebenso wie ein anderer Kanal namens „The Q“, der sich auf ähnliche Projekte spezialisiert hat. Warum diese Projekte so erfolgreich sind, zeigt das Video recht eindringlich, denn die Schritt-für-Schritt-Szenen erlauben einen Nachbau dieser Bonbonknarre. Die ist dabei nicht von Pappe, egal, ob das Zeug als Baumaterial dient.