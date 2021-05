Der erste Düsenjäger der Welt: Männer bauen Modell der ME-262 „Schwalbe“ – Wer sich auch nur im Ansatz für Fernlenkmodelle und Miniaturisierung begeistert, kann sich einer Sache gewiss sein: Dies ist dank 3-D-Druckern und den allgegenwärtigen Webvideo-Kanälen ein traumhaftes Zeitalter, um als Jünger dieser Hobbys auf der Welt zu weilen. Was manche Teams und Privatpersonen in ihren Garagen und Werkstätten vollbringen, möchte man einfach nicht verpassen. So wie diesen Nachbau einer Messerschmitt ME-262 „Schwalbe“ von einer Gruppe begeisterter Modellbauer.

Rund 19 Minuten dauert das Video, das vornehmlich im Zeitraffer eine Vielzahl komplexer Arbeitsschritte zeigt – denn dieses Modell der ME-262 gibt es nicht zu kaufen. Es ist ein reines Heimwerkerprojekt – wenngleich seine Erbauer absolute Vollprofis sind. Der YouTube-Kanal „FliteTest“ liefert Fans, von denen er Stand Anfang Mai 2021 rund 1,91 Millionen verzeichnete, aufs Neue tolle Eigen- und Nachbauten. Das Team agiert in Sachen Modellbau auf hohem Niveau –Klickzahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Doch fliegt der Eigenbau so rasant wie einst die ME-262 „Schwalbe“? Nur der am Kanalnamen sicher nicht unschuldige Flugtest kann es beweisen, ob der Nachbau der historischen Maschine gelungen ist. Immerhin war die ME-262, auch „Sturmvogel“ genannt, ein Flugzeug historischer Bedeutung. Sie war der erste militärische Düsenjäger der Welt, dessen Bau bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen wurde.

Aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zwischen Rohstoffknappheit, Konstruktionsproblemen, Bombenangriffen auf Fabriken und feindlicher Sabotage höchster Ordnung selbst in versteckten Werken konnte die ME-262 erst 1944 im Kriegsgeschehen eingesetzt werden. Ursprünglich war sie als Abfangjäger konzipiert.

Doch forderte Hitler ihren Einsatz als Bomber gegen jeden Widerstand seiner erfahrensten Luftwaffenoffiziere – so mancher Historiker ist der Ansicht, dass dieses Zerwürfnis über das Einsatzgebiet des „Sturmvogels“ für die Kampfpiloten der Alliierten ein Segen war. So oder: Die zivile Variante aus diesem Video jedenfalls ist harmlos und ein schönes Stück Modellbau.