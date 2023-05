„Deal of the Day“ bei Tineco

„Deal of the Day“ bei Tineco: Bis 20 Prozent Rabatt für smarte Haushaltsgeräte – Fleißige MANN.TV-Leser wissen, dass es uns die Produkte aus dem Hause Tineco angetan haben. Doch so begeistert wir uns in unseren Testberichten über die smarten Haushaltshelfer zeigen, leben wir aktuell doch auch in Zeiten, in denen der Euro nicht mehr ganz so locker sitzt. Wie gut also, dass Tineco eine ganze Reihe seiner Top-Produkte aktuell mit fetten Rabatten von bis zu 20 Prozent raushaut.

Vom 25.05.2023 – 31.05.2023 ruft Tineco den „Deal of the Day“ aus, von dem Sparfüchse ganz bequem über Amazon profitieren können.

Im Angebot sind dabei unter anderem die Saugwischer FLOOR ONE S3 und FLOOR ONE S5, der Teppichreiniger CARPET ONE sowie der Polsterreiniger CARPET ONE Spot. Ebenfalls mit dabei: der smarte Toaster TOASTY ONE.

Kommen wir zunächst zu dem FLOOR ONE S3, dem Intelligenten Nass-Trocken-Sauger mit Wischfunktion.

Dieser besonders einfach zu bedienende Nass-Trocken-Sauger kombiniert die Prozesse des Staubsaugens und des Wischens in einem Gerät und kommt dabei ganz ohne Kabel aus. Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden lassen sich im Handumdrehen reinigen. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung automatisch an. Nach zwei Stunden Aufladen stehen 35 Minuten Akkulaufzeit für die Reinigung aller Hartböden zur Verfügung.

Der Originalpreis des FLOOR ONE S3 beträgt 399 Euro; beim „Deal of the Day“ bekommt ihr ihn mit 18 Prozent Rabatt für 329 Euro .

Dann wäre da noch der große Bruder FLOOR ONE S5, der Nass-Trockensauger mit smarter iLoop-Sensortechnologie.

Sowohl nasser als auch trockener Schmutz kann mit diesem Saugwischer problemlos entfernt werden. Wischen wird überflüssig und die gesparte Zeit kann für die angenehmen Dinge des Lebens verwendet werden. Die smarte iLoop-Sensortechnologie des S5 erkennt automatisch nasse oder trockene Verschmutzungen und passt die Saugleistung und den Wasserfluss für eine optimale Reinigung selbstständig an. Die iLoop-Anzeige gibt Aufschluss über den Grad der Verschmutzung: Leuchtet das Display blau, ist der Boden sauber. Dank der großen Tanks für Frischwasser (0,8L) und Schmutzwasser (0,7L) sowie dem starken Akku mit iLoop-Akku-Optimierung (bis zu 35 Min. Laufzeit) lassen sich auch größere Flächen in nur einem Durchgang reinigen.

Normalerweise kostet der FLOOR ONE S5 509 Euro; beim „Deal of the Day“ spart ihr ebenfalls 18 Prozent und zahlt nur 419 Euro .

Bei weichen Böden hilft der Teppichreiniger mit iLoop-Staubsensor CARPET ONE.

Der CARPET ONE entfernt tief eingebetteten Schmutz, Flecken und Wasserrückstände. Dank des iLoop-Staubsensors passt das Gerät die Saugleistung und den Wasserfluss automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Die Heatedwash-Technologie sorgt dafür, dass der CARPET ONE heiße Luft nach unten bläst und so die Wassertemperatur konstant hält. Flecken werden dadurch schneller entfernt. Innerhalb von fünf Durchgängen trocknet der integrierte DRY-ONLY-Modus gesäuberte Teppiche.

Der Originalpreis des CARPET ONE: 499 Euro. Im „Deal of the Day“: 399 Euro – 20 Prozent Rabatt.

Für Polster hat Tineco den CARPET ONE Spot mit iLoop Smart Sensor Technologie im Angebot.

Der CARPET ONE Spot nennt Polstermöbel, Teppiche, Treppen oder den Innenraum des Autos sein Terrain. Der innovative Spot-Modus und Tinecos eigene iLoop Smart Sensor Technologie ersparen das Schrubben, indem die Walzengeschwindigkeit und der Wasserfluss automatisch an den Grad der Verschmutzung angepasst werden. Wählen kann man zwischen den Oberflächeneinstellungen Polster- und Teppichreinigung sowie zwischen den Modi Auto, Spot und Saugen. So werden optimale Reinigungsergebnisse garantiert.

Schlägt der CARPET ONE SPOT üblicherweise mit 499 Euro zu Buche, wird es anlässlich des „Deal of the Day“ mit nur noch 399 Euro um 20 Prozent günstiger.

Der TOASTY ONE ist der erste smarte Toaster mit IntelliHeat-Toasting-Algorithmus.

Der patentierte IntelliHeat-Toasting-Algorithmus passt die Hitzeleistung auf Grundlage des erkannten Zustands des Brotes an und stellt so exakt den gewünschten Röstungsgrad sicher. Dieser Vorgang kann für jede Scheibe separat durchgeführt werden, da die gewünschte Bräunung für jeden der beiden Schlitze individuell eingestellt werden kann. Der TOASTY ONE garantiert dank der GoldenCrispy-Technologie eine knusprige Textur auf der Außenseite, während das Innere luftig, saftig und geschmackvoll bleibt. Der Algorithmus kann bis zu acht Favoriten speichern.

Der TOASTY ONE kostet normalerweise 339 Euro, ist während der „Deal of the Day“-Aktion aber mit nur noch 289 Euro um 15 Prozent vergünstigt.

Außerdem im Angebot:

Der Polster- und Teppichreiniger iCARPET für 299 Euro statt wie bisher 399 Euro sowie der CARPET ONE PRO für 479 Euro anstelle von 599 Euro.