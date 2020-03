Corona-Virus: Bosch bringt neuen Schnelltest auf den Markt – Dass der Autozulieferer Bosch auch eine kleine Sparte Medizintechnik betreibt, wissen vermutlich nur die wenigsten. Das dürfte sich allerdings bald ändern, macht eben jene doch nun mit einer überraschenden Nachricht von sich reden: Bosch hat einen Schnelltest für Corona-Infektionen entwickelt, der innerhalb von zweieinhalb Stunden eine Infektion feststellen kann. Und das vor Ort, ohne jedwede Transportwege, die unnötig Zeit und Geld verschlingen.

„Mit dem Covid-19-Schnelltest wollen wir einen Beitrag zur möglichst raschen Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Infizierte Patienten können schneller identifiziert und isoliert werden“, erklärt Bosch-Vorstandsvorsitzende Volkmar Denner. „Im Kampf gegen das Virus ist Zeit einer der entscheidenden Faktoren. Eine zuverlässige, schnelle Diagnose direkt vor Ort ohne Umwege – das ist der große Vorteil unserer Lösung.“

Doch nicht nur das: Im Gegensatz zu den als ungenau geltenden bisherigen Schnelltest-Verfahren, spricht man bei der Bosch-Variante von einer in diversen Labortestes erwiesenen Genauigkeit von 95 Prozent.

„Der Schnelltest erfüllt die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation WHO.“

Bei dem Schnelltest wird mittels Abstrich-Tupfer eine Probe aus Nase oder Rachen entnommen und in eine Kartusche gegeben, in der alle für den Test nötigen Reagenzien enthalten sind. Die Kartusche wird dann in ein Analyse-Gerät gegeben, das von Bosch derart anwenderfreundlich gestaltet wurde, dass kein geschultes Personal bei der Bedienung nötig ist.

Pro Gerät sollen innerhalb von 24 Stunden zehn Tests möglich sein. Bisher gibt es bloß einige Dutzend in verschiedenen Laboren und im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, für die weitere Produktion stünden der Mitteilung zufolge aber Kapazitäten bei Bosch am Medizintechnik-Standort in Waiblingen zur Verfügung.

Der neue Test soll tatsächlich bereits ab April zunächst nur in Deutschland erhältlich sein. Aktuell prüfe man im Hause Bosch, inwieweit man Ärzte und Pflegepersonal in medizinischen Einrichtungen unterstützen kann, damit diese sich zeitnah testen lassen können, um möglichst lange einsatzfähig zu bleiben.

Was den neuen Test überdies auszeichnet, ist die Tatsache, dass mit nur einer Probe neben Covid-19 auch noch neun weitere Atemwegserkrankungen wie Influenza A und B untersucht werden. „Durch die Differential-Diagnostik ersparen sich die Ärzte zusätzlich die Zeit für weitere Tests, erhalten rasch eine fundierte Diagnose und können daraus schneller eine geeignete Therapie einleiten“, heißt es in einem Zitat des Geschäftsführers der Bosch Healthcare Solutions GmbH, Marc Meier.

Quelle: faz.net