Corona Krise: Tesla präsentiert Beatmungsgerät aus Autoteilen – Medizinische Ausrüstung ist rar dieser Tage. Insbesondere in den USA, wo die Corona-Krise mit einer ungeahnten Wucht eingeschlagen ist, mangelt es an allen Ecken und Enden an Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt diesbezüglich nun aber aus dem Hause Tesla. Der Autobauer hatte schon vor zwei Wochen angekündigt, seine Produktion auf medizinische Geräte umzustellen und präsentierte kürzlich ein Video, welches den Prototypen eines Beatmungsgerätes vorstellt, das aus Autoteilen hergestellt wurde.

Einem der Ingenieure zufolge ist das Design der Geräte den Tesla-Autoteilen geschuldet. Vorhandene Lagerbestände sollen nun umgestellt werden, um in die Produktion zu gehen. Ein genauer Zeitplan ist zwar noch nicht bekannt, ein Ingenieur versicherte jedoch: „Es gibt noch viel zu tun, aber wir geben unser Bestes, um sicherzustellen, dass wir einigen Menschen da draußen helfen können.“

Tesla ist eines der ersten Unternehmen, die sich bereiterklärt hatten, Beatmungsgeräte herzustellen. Elon Musk, der Kopf des Unternehmens, nannte die Herstellung medizinischen Geräts gar ein Kinderspiel: „Tesla stellt Autos mit hoch entwickelten Klimaanlagen her. SpaceX stellt Raumfahrzeuge mit lebenserhaltenden Systemen her. Ventilatoren sind da nicht schwierig.“

Zuvor hatte Musk außerdem über 1.000 Beatmungsgeräte an US-Krankenhäuser gespendet, die er in China gekauft hatte. Laut „The Week“ sollten die von der US-Behörde FDA geprüften Ventilatoren jedoch nicht stark genug gewesen sein, um die Versorgung von Covid-19 Patienten zu gewährleisten. Die „Ney York Times“ meldet darüber hinaus auch technische Probleme bei den Vorrichtungen, die von der Regierung freigegeben wurden. Angeblich seien rund 2.000 Geräte der Regierungsreserve nicht einsatzfähig.

Entsprechend viel Hoffnung liegt nun auf den Beatmungsgeräten aus dem Hause Tesla. Immerhin sind die USA mit über 337.200 verzeichneten Infektionsfällen und 9.633 Todesopfern besonders massiv von der Pandemie betroffen.