Autor: Bernhard Trecksel

Boston Dynamics Spot: Mythbuster Adam testet Robo-„Hund“ – Wer früher eifrig Wissensmagazine geschaut hat, wird noch die zahllosen faszinierenden Experimente der „MythBusters“ kennen – und damit auch Adam Whitney Savage, eines der Gründungsmitglieder. Heute baut der Spezialeffekt-Experte gerne irre Erfindungen vor laufender Kamera oder testet technische Spielereien. Dieses Mal auf der Liste: Spot.

Dabei handelt es sich um einen flinken, vierbeinigen Roboter aus dem Hause Boston Dynamics, der in Erscheinungsbild, Bewegungsart und Verhalten einem mittelgroßen Hund recht nahekommt. Für das Unternehmen gilt er unter anderem als ideale Plattform, um Frachten durch jedes Terrain zu bewegen, an denen Rotordrohnen verzweifeln würden. Bis zu 14 Kilogramm passen auf seinen Rücken, während er Steigungen und Geröll erklimmt.

Mit entsprechenden Anbauten wie Kameras oder Armen kann Spot Baustellen erkunden und ein Architekt oder Bauleiter durch seine Sensor-Augen alles auf Mängel hin untersuchen. Fabriken für gefährliche oder brennbare Stoffe können mit Spot einer Inspektion unterzogen werden – ebenso wie potenziell gefährliche Situationen, etwa Geiselnahmen, von Eingreifteams der Polizei oder militärischen Einheiten aus sicherem Abstand.

In der Unterhaltungsbranche kann Spot, den entsprechenden 360-Grad-Anbau auf dem Rücken vorausgesetzt, als Kameradrohne fungieren. All das sind vollmundige Versprechungen der Unternehmenswebseite – doch was taugt der Robo-Vierbeiner im realen Einsatz? Adam Savage zeigt es uns.

Quelle: bostondynamics.com