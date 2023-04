Bekannt aus „Die Höhle der Löwen“: Praktisches Dusch-Gadget günstig bei Netto erhältlich – Auch wenn es viele noch nicht auf der Uhr haben mögen, wird Wasser in absehbarer Zeit auch in unseren Breitengraden ein rares Gut, an dem sich in Zukunft sicherlich noch so einige Konflikte entfachen werden. Entsprechend wichtig ist es, bereits jetzt möglichst sparsam mit dieser lebenswichtigen Ressource umzugehen, ein äußerst nützliches Gadget kann dabei helfen.

Aus dem TV-Investorenformat „Die Höhle der Löwen“ bekannt, ist der praktische Dusch-Wassersparer von „puregreen“ aktuell für 9,99 Euro bei Netto erhältlich.

Dieser schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel, indem er das beim Duschen verbrauchte Wasser um bis zu 50 Prozent reduziert. Eine nicht zu unterschätzende Menge, wenn man bedenkt, dass eine Standarddusche im Schnitt 15 Liter Wasser pro Minute verbraucht, die dazu auch noch zuvor erhitzt werden müssen.

Der Hersteller verspricht, dass der Aufsatz mit den Abmessungen 25 x 25 mm auf nahezu alle Duscharmaturen und Kopfbrausen passen soll.

Ein Komfortverlust sei dabei nicht zu befürchten, ermögliche eine spezielle Verwirbelungsdüse, die dem Strahl Luft beimischt, doch auch mit weniger Wasser ein „gleichbleibendes Duschgefühl“.

Wer keinen Netto-Markt in seiner Nähe hat, kann den Wassersparer von „puregreen“ unter diesem Link auch bestellen, allerdings kommen dann noch 4,95 Euro Versandgebühren hinzu. Alternativ könnt ihr das nützliche Helferlein auch hier im Zweierset bei Amazon für 22,99 Euro ohne Versandgebühren bestellen.

Erstmals stellten die beiden Unternehmer Karsten Gaedke und Alexander Schulze ihr Gadget 2021 in der „Höhle der Löwen“ auf dem Sender Vox vor. Damals konnten die beiden Ralf Dümmel als Investor gewinnen.

In der aktuellen Staffel waren die zwei Gründer abermals am Start und hatten diesmal einen 360°-Strahlregler fürs Waschbecken im Gepäck, mit dem man bis zu 95 Prozent Wasser beim Händewaschen sparen kann.

Ihr findet auch das Produkt bei Amazon für aktuell 19,95 Euro – im Zweierpack wird es mit 36,99 Euro auf den Stückpreis gerechnet etwas günstiger.

Quelle: giga.de