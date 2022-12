Bei Millionen Menschen auf dem PC: Windows-10-Version läuft nächste Woche aus – Funktionsupdates für Windows 10 werden von Microsoft regelmäßig bereitgestellt. Für Privatnutzer halten die Versorgungen und Sicherheitsupdates für die jeweiligen Versionen jedoch nur 18 Monate an. Wer vor Ablauf nicht aktualisiert, dem drohen Sicherheitsmängel im Betriebssystem. Daher sollten Nutzer das Ende des jeweiligen Servicezeitraums ihrer Version im Hinterkopf haben. Bald wird eine weitere Windows-10-Version vom Microsoft-Support nicht mehr unterstützt.

Konkret nennt das Technikportal „Chip“ die Version „Windows 10 21H1“. Am 13. Dezember 2022 erfährt diese zum letzten Mal eine Versorgung mit nötigen Sicherheitsupdates. Microsoft betont, dass sich Nutzer rechtzeitig um ihre Updates kümmern sollten. Dem Bericht zufolge ist die Version mit dieser Versionsbezeichnung noch bei Millionen Menschen installiert – im Sommer wurden zuletzt Marktzahlen erfasst.

Sie offenbaren:

Mitte 2022 war diese Version mit dem Namen „Windows 10 Mai 2021 Update“ noch bei rund einem Viertel der Nutzer das Betriebssystem in Anwendung. „Chip“ erläutert, dass diese Anzahl in diesem Zeitraum jener der gesamten Windows-11-Anwender entsprach. Obschon nunmehr Windows 11 weiter verbreitet sein dürfte als seinerzeit, vermutet das Portal noch Millionen Systeme mit Windows 10 21H1 als täglichem Antreiber.

Mithilfe der Funktion Windows Update im Betriebssystem können Nutzer aktualisieren oder sich einen Überblick verschaffen. Alternativ empfiehlt „Chip“ den Windows 10 Update-Assistant, ein offizielles Microsoft-Programm, über das die jeweils aktuelle Windows-10-Version beschafft werden kann. Wie bei allen gravierenden Eingriffen an einem Rechner wird empfohlen, zuerst ein Backup eures PCs anzufertigen.

Auch ein kostenloser Umstieg auf Windows 11 ist möglicherweise eine Option:

Erfüllt eure Hardware die nötigen Systemanforderungen, welche im „Chip“-Artikel verknüpft sind, ist meist ein komplett kostenloser Umstieg auf Windows 11 möglich. Denn Nutzer sollten im Hinterkopf behalten, dass das vollständige Ende des Supports für Windows 10 beschlossene Sache ist, seit Windows 11 präsentiert wurde.

Nun befinden sich Nutzer in einer Übergangsfrist, in der Windows 10 zwar noch mit jeweils 18 Monate gültigen, teils kumulativen Updates versorgt wird. Doch am 14. Oktober 2025 hat die Versorgung des Betriebssystems mit Sicherheitsupdates für Privatanwender ein Ende. Spätestens dann sollten Anwender auf Windows 11 umsteigen – Microsoft hat den Gratis-Wechsel nicht an ein Zeitlimit geknüpft.

Quelle: chip.de