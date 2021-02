Beeindruckende Ingenieurskunst: 139 Jahre altes Haus zieht am Stück um – Ja, so ein Umzug kann Spaß machen, – zumindest, wenn die Nummer über die Bühne gegangen ist, alle Kisten und Möbel sich im neuen Domizil befinden. Wenn der Stress vorbei ist, Lukas-Julians PlayStation und das gute Geschirr heile geblieben sind. Doch wer angenommen hat, es wäre stressig und ein Nervenkitzel, mit seinem Hausrat aus einer Wohnung in die nächste zu ziehen, der hat noch nie ein über 100 Jahre altes Haus am Stück von einem Ort zum anderen verlagern müssen. So wie hier.

Wobei wir nicht ganz präzise waren, denn eigentlich ist dieses Haus aus der schönen kalifornischen Metropole San Francisco ganze 139 Jahre alt und im viktorianischen Baustil errichtet. Es sollte an eine brandneue Adresse umziehen. Ganze sieben Blocks entfernt in der gleichen Stadt, um genau zu sein. Denn dieses Haus ist wertvoll, sehr wertvoll – und der Eigentümer des Grundstücks, auf dem es sich befand, stand vor einem sehr lukrativen Geschäft:

Der Ort, an dem das Haus verweilte, war ein erstklassiger und noch dazu händeringend benötigter Bauplatz für Mietwohnungen in der Metropole – und entsprechend wertvoll. Sein Haus wollte der Eigner aber auch nicht aufgeben, zumal es seinerzeit einer Menge Reparaturarbeiten an der Antiquität bedurft hatte. So kam ihm in die Idee, sein mintgrünes viktorianisches Prachtstück in der Gänze in die Hände von Experten zu geben, die es von der Franklin Street auf einem Tieflader besagte sieben Blocks zur Fulton Street verfrachteten.

Alles andere als ein Pappenstiel und eine ingenieurtechnische Meisterleistung – misst der Bau doch satte 465 Quadratmeter. So mussten auf dem Weg des Gebäudes mehrere Bäume beschnitten werden, da die Straßen von diesen gesäumt warfen. Am Ende gelang das Kunststück, wie dieses Video von „The Sun“ zeigt.