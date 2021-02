Kuriose Erfindung Automoblow: Toy verwöhnt Männer im autonomen Tesla – Das Thema des autonomen Fahrens bewegt die Gemüter. Einige Tesla-Fans etwa schwören wohl darauf, ihrem Elektroflitzer und seiner künstlichen Intelligenz öfter mal das Ruder in die Hand zu drücken. Dann hat man die Griffel für anderes frei – und genau auf diesen Gedanken zielt die kuriose Erfindung aus dem nun folgenden Video ab, bei der es sich nach unseren Recherchen wohl nicht um einen Aprilscherz oder so etwas handeln soll: „Automoblow“, die Oralverkehr-Maschine für das selbstfahrende Auto …

Deren kleinen Bruder, den „Autoblow“, durften wir euch letztens vorstellen – ein Masturbations-Toy, das einen Blowjob simulieren kann. Dank einer eingebauten KI ist es in der Lage, eine Vielzahl von Intensitäten, Geschwindigkeiten und gewünschten Einstellungen zu imitieren und Männern so zur perfekten … S(t)imulation… zu verhelfen. Jahre an Schwarmfinanzierungskampagnen und Forschungsarbeit stecken in den Erfindungen von „Autoblow“-Unternehmensleiter Brian Sloan, der seine Mission ernst nimmt:

Männern zum perfekten Toy zu verhelfen, individuell zugeschnitten und jeden Wunsch erfüllend. Mit Automoblow will er Fahrern von Teslas und anderen autonomen Fahrzeugen entgegenkommen – seine Erfindung ist speziell auf Elon Musks Elektroautos zugeschnitten, könnte laut Unternehmens-Webseite aber auch anderswo funktionieren. Konkret handelt es sich um einen Winkelarm mit zugehörigem Toy. Dieses mit Flügelmuttern einstellbare Gestell findet im Getränkehalter des Teslas Platz.

So sollen Männer die Hände vom Steuer nehmen können – und während der Tesla seine Arbeit auf der Fahrbahn verrichtet, verrichtet Automoblow die seine am Fahrer … Oder wie es auf der Webseite von Sloans Firma wörtlich heißt:

„Autopilot muss nicht langweilig sein! Peppen Sie Ihren täglichen Pendelverkehr oder eine lange Autofahrt mit einem Blowjob auf! Automoblow A.I. wird in den Becherhalter Ihres Tesla montiert und ermöglicht Ihnen ein diskretes Masturbationserlebnis. [...] Großartig für vielbeschäftigte Führungskräfte, die nicht genug Zeit haben, um zu Hause zu masturbieren.“

Quelle: autoblow.com