Ökologische Nachhaltigkeit: Jackery erhält Amazons Climate Pledge Friendly Siegel – Jackery mit Amazon's Climate Pledge Friendly Zertifizierung ausgezeichnet – Jackery, ein internationaler Spitzenreiter in den Sektoren mobile Stromversorgung und umweltverträgliche Outdoor-Energie, wurde kürzlich mit dem Amazon Climate Pledge Friendly Siegel für seinen Solargenerator 1000 ausgezeichnet. Diese Anerkennung zeigt Jackery's konstante Bemühungen, einen positiven Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und zum Schutz der globalen Ressourcen zu leisten.

Die Amazon Climate Pledge Friendly-Initiative

Amazon's Climate Pledge Friendly-Programm ist darauf ausgerichtet, den Konsumenten dabei zu helfen, umweltfreundlichere Produkte leichter zu finden und zu erwerben. Produkte, die mit diesem Siegel ausgezeichnet werden, sind in den Suchergebnissen von Amazon deutlich hervorgehoben und besitzen zudem detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeit auf der jeweiligen Produktseite. Das Siegel wird nur an Produkte verliehen, die strenge ökologische Kriterien erfüllen und eine starke Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung demonstrieren. In diesem Kontext stellt die Auszeichnung einen wichtigen Beleg für die Nachhaltigkeitsbemühungen des Jackery Solargenerator 1000 dar.

Lara Luo, die Leiterin der Markenabteilung bei Jackery, äußerte sich wie folgt: "Im Einklang mit unseren Grundwerten und unserer Mission, Verbrauchern umweltfreundliche Energielösungen anzubieten und gleichzeitig den Schutz unseres Planeten zu gewährleisten, freuen wir uns, an diesem Programm teilzunehmen. Diese Initiative fördert nicht nur die breite Akzeptanz und den Einfluss auf nachhaltigen Konsum, sondern ermutigt auch Marken wie Jackery, der Herstellung nachhaltigerer Produkte Vorrang einzuräumen – ein Bestreben, dem wir uns seit mehreren Jahren verschrieben haben."

Jackerys fortwährendes Engagement für ökologische Nachhaltigkeit

Neben der aktuellen Auszeichnung durch Amazon ist Jackery bereits seit Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die insbesondere auf ihre Umweltverträglichkeit hin konzipiert sind. Jackery hat auch für zehn seiner Produkte eine Carbon Footprint-Verifizierung vom TÜV SÜD erhalten. Des Weiteren wurde das Unternehmen mit dem renommierten SEAL Sustainable Product Award 2023 ausgezeichnet, und zwar speziell für den Solargenerator 2000 Plus.

Abseits der Produktentwicklung ist Jackery auch in verschiedenen Umweltschutz-Initiativen engagiert. In Zusammenarbeit mit der National Forest Foundation (NFF) hat das Unternehmen beispielsweise 10.000 Bäume gepflanzt. Darüber hinaus unterstützt Jackery ein Wiederaufbauprogramm des World Wildlife Fund (WWF) zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Schwarzfußfrettchen in Nordamerika.

Insgesamt zeigt Jackery durch diese Auszeichnung und seine andauernden Aktivitäten sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und setzt damit einen hohen Standard im Bereich der mobilen und umweltfreundlichen Energielösungen.