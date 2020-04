An nur einem Wochenende

An nur einem Wochenende: 3600 Tonnen Unterführung unter Autobahn geschoben – Ein beeindruckendes Video zeigt, wie in einer Aktion quasi über Nacht an nur einem einzigen Wochenende eine Schnellstraße geöffnet, ein komplettes Segment entfernt, die Unterführung eingeschoben und alles wieder instandgesetzt wurde.

Diese Aufnahmen stammen aus den Niederlanden und besagte Schnellstraße ist die A 12. Diese verläuft von Den Haag nach Zevenaar und verbindet Randstad über Gouda, Utrecht und Arnheim mit dem deutschen Ruhrgebiet. Sie ist zudem die älteste Autobahn der Niederlande.

Zudem gilt die A 12 als einer der wichtigsten Ost-West-Knoten des Landes – entsprechend häufig war die Straße während des Zweiten Weltkriegs nach ihrem Bau von den Alliierten bombardiert worden, um Nachschublinien und Beweglichkeit der deutschen Streitkräfte zu stören.

Die Unterführung aus diesem Video wiegt unglaubliche 3600 Tonnen und ist beeindruckende 70 Meter lang. Sie wurde an einem einzigen Wochenende vom 20. zum 22. Mai 2016 eingeschoben – bereits am 23. Mai floss der Verkehr auf der A12 wieder über die Unterführung in Richtung Arnheim.

Quelle: rijkswaterstaat.nl