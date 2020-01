Autor: Bernhard Trecksel

Alienware UFO: Gaming-PC wie eine tragbare „Switch” – Auf der diesjährigen Verbrauchermesse für Elektronik, der weltberühmten CES, war neben vielen anderen namhaften Unternehmen auch PC-Hersteller Alienware zugegen. Dort hatte man nicht weniger im Gepäck, als etwas, was man bei Alienware begeistert als „Zukunft des mobilen PC-Gamings“ bezeichnet: Einen Produkt-Prototyp namens „UFO“, der mit ähnlichen Stärken aufwartet wie Nintendos mobile Konsole Switch – aber eben als leistungsstarker PC!

Auf den ersten Blick ist erkennbar, wie sehr „UFO“ zumindest in der Prototypform durch Nintendos fantastischen kleinen Daddelkasten inspiriert wurde. Um nicht zusagen: Die Dinger sehen sich schon verflucht ähnlich, auch, was Lage, Aussehen und Position der Buttons angeht. Nur dass die Switch verglichen mit anderer moderner Videospiel-Hardware eben nicht auf bombastische grafische Stärken setzt.

Sondern dass sie stets die Mobilität gegenüber Schwergewichten wie der PlayStation 4 Pro, der XBox One X oder einem leistungsstarken Spiele PC in die Waagschale werfen konnte. Mit „UFO“ möchte man im Hause Alienware zeigen, dass man als Unternehmen ins selbe Horn stoßen kann, ohne den Kunden gleichzeitig die grafische Power eines modernen Rechners vorzuenthalten.

Es scheint, als hätte sich Nintendo einmal mehr als Innovationsmotor für die ganze Branche erwiesen – und wir dürfen gespannt sein, was in Zukunft noch so in Sachen mobilem Gaming auf uns zukommt. Noch ist „UFO“ ein Prototyp, aber dabei wird es sicher nicht bleiben.