Akku-Allianz: Elektrogeräte vieler Hersteller bald mit Bosch-Akku – Wer eine gut sortierte Werkstatt pflegt, kennt das Problem: Jedes Gerät bedarf eines eigenen Akkus nebst des dazu passenden Ladegerätes. Mittlerweile setzt sich zwar der „Ein Akku für alle“-Trend durch, jedoch auch hier nur herstellerspezifisch. Doch das könnte bald der Vergangenheit angehören.

In Zukunft sollen nämlich alle Elektrowerkzeuge sowie Garten- und Haushaltsgeräte von Bosch, Gardena und einigen weiteren Marken mit den gleichen Akkus betrieben werden. Dazu kündigten die Hersteller am Dienstag eine „Akku-Allianz“ unter der Schirmherrschaft von Bosch an.

Soll heißen, dass Gardena und Co. auf eigene Akku-Systeme verzichten und stattdessen ihre Geräte künftig so konzipieren wollen, dass sie mit Akkus aus dem Hause Bosch funktionieren.

Bosch-Power-Tools-Chef Henk Becker erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sehen mehr und mehr, dass die Verwender Zeit, Geld und Platz sparen wollen.“ Und dem wolle man nun mit der „Akku-Allianz“ entgegenkommen.

Zu diesem Zweck mache Bosch den anderen Herstellern seine Akku-Plattform für 18-Volt–Geräte zugänglich. „Unsere Partner stellen ihr Batteriesystem um oder haben dies bereits getan“, so Becker.

Dazu zählen neben Gardena auch die Kinderwagenmarke Emmaljunga, der Haushalts- und Gartengeräte-Anbieter Gloria, Farbsprühsysteme von Wagner sowie der Werkzeuganbieter Rapid. Weitere Partner sollen folgen.

Sorgen oder gar Angst, deshalb Kunden einzubüßen, hat Becker nach eigenen Aussagen nicht. Ganz im Gegenteil, sei die Allianz doch ein Gewinn für alle. „Wir geben da nichts aus der Hand“, betont Becker. „Wir erweitern das System.“ Somit ergänze sich das Angebot der beteiligten Partner.

Zudem bescheinigt Becker den kabellosen Elektrowerkzeugen großes Wachstumspotenzial. Zuletzt seien herstellerübergreifend rund 40 Prozent sämtlicher Geräte in der Akku-Ausführung gekauft worden. Schätzungen gehen davon aus, dass dieser Anteil in den nächsten fünf Jahren auf 60 Prozent ansteigt.

Quelle: stern.de