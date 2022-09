95 Prozent weniger Verbrauch am Wasserhahn: IKEA verkauft praktische Zerstäuberdüse – Sei es an Lebensmitteln, am Gas oder am Benzin – Sparen steht mit Blick auf die Inflation aktuell hoch im Kurs. Auch die kurze Dusche, anstelle eines ausgiebigen Bades, hat hierzulande als von Politikern angeführtes Paradebeispiel des engeren Gürtels schon für so manche Diskussion gesorgt. Doch nicht nur der Duschkopf kann helfen, weniger zu verbrauchen, auch der Wasserhahn hat dank eines neuen Gadgets von IKEA bislang ungenutztes Sparpotenzial.

Mit dem „Åbäcken“ soll sich der Wasserverbrauch sogar um bis zu 95 Prozent reduzieren lassen.

Bei dem typisch ikeanisch benannten Sparhelfer handelt es sich um eine in Partnerschaft mit dem innovativen Start-up Altered Company entwickelte Zerstäuberdüse, die man am Wasserhahn befestigt.

IKEA zufolge kann Åbäcken auf die meisten handelsüblichen Mischbatterien am Markt montiert werden und den Wasserfluss im Nebelmodus bis auf 0,25 Liter pro Minute und im Sprühmodus bis auf 1,9 Liter pro Minute senken.

Weiter heißt es: „Die Düse spart im Vergleich zu Standard-Mischbatterien mit einem Wasserdurchfluss von 5,7 Liter pro Minute im Nebelmodus bis zu 95 Prozent Wasser und bis zu 66 Prozent im Sprühmodus.“

„So trägt ÅBÄCKEN auch dazu bei, Energie für die Aufbereitung von Warmwasser einzusparen.“

Hanna Carleke, als Business Leader verantwortlich für das IKEA-Badezimmersortiment, erklärt: „Wir wissen, dass Haushalte angesichts der zunehmenden Inflation stark unter Druck geraten. Zugleich verschärft sich die Klimakrise und Probleme wie Wasserknappheit nehmen unaufhörlich zu. Darum ist es wichtig, nachhaltige Lösungen mit niedrigen Preisen zu entwickeln, die sich in jedes Zuhause einfügen. Ohne Innovation und Kooperation ist das nicht möglich.“

Die „Åbäcken“-Zerstäuberdüse ist ab sofort für 4,99 Euro bei IKEA verfügbar.

Quellen: presseportal.de , giga.de