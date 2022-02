45 Tage statt 7 Monate: Gigantischer Laser soll Reisen zum Mars beschleunigen – Falls ihr dieser Tage zum Mars reisen wollt, solltet ihr genug Klamotten einpacken. Denn nach aktuellem Stand der Technik seid ihr ganze sieben Monate unterwegs. Zu lange, dachte sich eine Forschergruppe aus Kanada, und entwickelte ein revolutionäres Antriebskonzept, welches die Flugzeit zum roten Planeten auf läppische 45 Tage reduziert.

Die Idee dahinter fußt auf einem riesigen mobilen Laser, der von der Erde aus in der Lage wäre, den Treibstoff an Bord eines Raumschiffs im Erdorbit zu zünden.

Dazu bedürfe es zunächst jedoch eines Energiestrahlers von bisher ungekannter Größe, erklärt das Team der Universität McGill im Fachblatt „Acta Astronautica“. In dem Artikel heißt es, dass der angedachte Laser bei einem Durchmesser von zehn Metern eine Leistung von 100 Megawatt hätte.

Diesen würde man dann auf ein sogenanntes „Laser-Thermal-Propulsion“ System im All ausrichten – quasi einen großen aufblasbaren Spiegel am Mars-Raumschiff. Dieser lenkt und bündelt das Laserlicht dann in Richtung der Treibstoffkammern, um den dort gelagerten Wasserstoff zu erhitzen und zu entzünden.

Wird dieser dann durch eine Düse abgeleitet, lässt sich das Raumschiff dank des erzeugten Schubes auf nahezu 60.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Ein großer Vorteil neben der verkürzten Reisezeit ist, dass man die dazu nötigen Strukturen einfach weiter nutzen kann, um in schneller Folge mehrere Raumschiffe zum Mars zu schießen – sowohl die Laser auf der Erde, als auch die Reflektoren am Schiff, die nach ausreichender Energieaufnahme einfach abgekoppelt und recycelt werden können.

Problematisch bleibt jedoch die Landung, da die Raumschiffe am Mars angekommen noch viel zu schnell wären. Es bedürfe also eines sogenannten Atmosphäreeinfanges, ein spezielles Manöver, dank dem sich die Geschwindigkeit des Raumfahrzeuges mittels einer bestimmten Flugbahn durch die Atmosphäre gezielt abbremsen lässt, um anschließend in eine Umlaufbahn einzutreten. Ist dies trotz der immensen auf Menschen und Maschine wirkenden Kräfte geschafft, kann man im Orbit parken oder zur Landung ansetzen.

Allerdings muss die nötige Technik erst noch entwickelt werden.

Forschungsleiter Emmanuel Duplay erklärte gegenüber dem Online-Portal „Universe Today“: „Die Laserheizkammer ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Können wir das Wasserstoffgas einschließen, während es durch den Laserstrahl auf Temperaturen von über 9.700 °C erhitzt wird und gleichzeitig die Wände der Kammer kühl halten? Laut unseren Modellversuchen ist das machbar.“

Dabei ist die Idee nicht wirklich neu. An Konzepten, winzige Sonden mit riesigen Sonnensegeln derart zu beschleunigen, dass interstellare Entfernungen in vergleichsweise kurzer Zeit bewältig werden können, wird schon seit Jahren geforscht.

Für Testreihen im großen Maßstab fehlt es in der Praxis jedoch an den nötigen Lasern, weshalb die für 2030 angesetzte erste bemannte Mars-Mission noch ohne die neue Technologie auskommen muss.

Quellen: heise.de , sciencedirect.com , bild.de