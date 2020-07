19 Meter hoch, 25 Tonnen schwer und kann laufen: Ingenieure bauen Gundam-Riesenroboter – Dass man in Japan ein Faible für bestimmte Kult-Manga und -Anime hat, sollte hinlänglich bekannt sein. Besonders beliebt ist die Riesenroboter-Reihe „Gundam“, die, 1979 mit „Mobile Suit Gundam“ aus der Taufe gehoben, heute ein ganzes Imperium mit tonnenweise Modellen und Spielfiguren und Millionen Fans darstellt. Eine so große Gundam-„Figur“ wie diese gab es dabei aber noch nie.

Unzählige Reihen, Spin-offs und Ableger entwickelten sich in den Jahrzehnten nach „Mobile Suit Gundam“ – die Ingenieure der unter japanischen Modellbau-Fans renommierten Gundam Factory Yokohama fügen nun ein absolutes Meisterwerk hinzu: ein Gundam-Mech/Riesenroboter von beinahe 19 Metern Höhe, der trotz Corona-Pandemie bereits am 1. Oktober vollständig fertiggestellt sein soll.

Es handelt sich hierbei nicht um eine schnöde Statue: Die Bewegungsfreiheit der Beine dieses Kolosses umfasst 24 Grad – soll heißen: Das Teil wird laufen können, wie im Video zu sehen. Bei seinen unglaublichen 25 Tonnen Gewicht eine absolute Meisterleistung. Er soll auch austreten und sogar seinen Oberkörper auf der Hüfte rotieren können.

Ein beeindruckendes Projekt, das zeigt, dass Science-Fiction bei weitem nicht so weit weg sein muss, wie viele von uns vermuten. Wer weiß, was so ein urgewaltiges Ding in 50 Jahren können wird.

