1 Million Volt an den Fingern: Mann lässt Tesla-Blitze auf seine Hand überspringen – Gewitter sind eine der häufigsten Naturgewalten schlechthin, Donner und Blitze faszinieren den Menschen seit frühesten Tagen. Naturgötter, die diese Macht widerspiegelten, wie der Donnergott Thor der nordischen Sagenwelt oder Göttervater Zeus, zähmen diese Urkraft. Thor lässt (zumindest in Marvel-Comics) Blitze aus seinem Hammer strömen, Zeus, aber auch Superhelden verschießen Lichtbögen aus Augen und Fingern. Eine beeindruckende Zurschaustellung – die man an einer Tesla-Spule erleben kann. Wie eine Million Volt an den Fingerspitzen aussehen, zeigt dieses Video.

Die Tesla-Spule ist eine faszinierende physikalische Konstruktion – so faszinierend, dass sie vor allem über Filme wie „Prestige – Meister der Magie“ oder die Computerspielreihe „Command & Conquer: Red Alert“ Einzug in unsere Popkultur fand. In der fiktiven Historie des Strategiespiels konnte man aufseiten einer futuristischen Sowjetunion besagte Spulen zur Basenverteidigung errichten – kamen Soldaten diesen Gebäuden zu nahe, sprang ein Lichtbogen über und verkochte Infanterie zu Schlacke.

Der Betreiber des YouTube-Kanals mit dem vielsagenden Namen „Plasma Channel“, Jay Bowles, begeistert sich, wie eine kurze Sichtung seiner Video-Playlisten zeigt, einzig für Funken, Lichtbögen, Blitze und viele andere Zurschaustellungen physikalischer Effekte. Kein Wunder also, dass er ein solches Konstrukt in Augenschein nehmen wollte. Für sein Video tat er sich mit dem thematisch verwandten Kanal „Arc Attack“ zusammen.

Dessen Betreiber warfen ihre Spule an und erklärten Bowles, dass alles, was er nun zu tun habe, sei, sich einem Funken zu nähern. Vor allem müsse er darauf achten, stets einzig den in einem Kettenhandschuh steckenden Arm in die Nähe der Spule zu bringen. Besagter Funke springt dann in dem Clip auf mehr als spektakuläre Weise im doppelten Sinne über – auch auf den Betrachter, wenngleich es hier der Funke der Begeisterung ist. Ein ebenso faszinierendes wie beeindruckendes Experiment mit Saft!