Verletzung könnte Karriere-Ende bedeuten?: Hafthor Björnsson reißt sich Muskel bei Rekord – Die Körper von Strongmen sind bei ihren athletischen Höchstleistungen urgewaltigen Belastungen ausgesetzt. Wie sehr, das musste nun der Stärkste von ihnen schmerzhaft am eigenen Leib erfahren: Hafthor Julius Björnsson, vielen popkulturell bekannt als „Der reitende Berg“ aus der Serie „Game of Thrones“ erlitt beim Bankdrücken einen Riss des Brustmuskels Pectoralis. In Medien und der Strongman-Szene wird über ein mögliches Karriereende debattiert.

Björnsson selbst hält sich zu solchen Gerüchten in einem Statement bedeckt, zuerst müsse eine gründliche Untersuchung mithilfe eines Scans genau zeigen, wie es in seiner Brustmuskulatur aussieht. Den Kommentar tätigte Björnsson über seine Social-Media-Auftritte in einem Video, das ihn in Armschlinge zeigt. Ihr findet es im Anschluss. Der Vorfall, bei dem sich der Koloss verletzte, ereignete sich bei einer gewaltigen Leistung im Bankdrücken.

Björnsson war erst kurz davor in den Kraftdreikampf zurückgekehrt:

Zuvor hatte er sich während zwei Jahren Pause als Boxer versucht, war medienwirksam gegen seinen Rivalen Eddie Hall in den Ring gestiegen und hatte obsiegt. Nun steht seine ebenso glorreiche Rückkehr in die Welt der Strongmen unter keinem guten Stern. In seinem Fitnessstudio „Thor Power Gym“ hatte Hafthor Björnsson nur Herzschläge vor dem Brustmuskelriss eine wahnsinnige Leistung aufgestellt. Der 34-jährige bankdrückte brachiale 556 Pfund, doch beim Herabsenken der Hantel riss sein linker Pectoralis.

Der Vorfall ist unten in einem Instagram-Video zu sehen – und schmerzhaft laut zu hören. Deutlich erkennt man, wie geschockt Björnsson wohl nicht nur durch die schmerzhafte Verletzung und die damit einhergehenden Körperreaktionen ist. Man meint zu sehen, wie der Athlet realisiert, was dieser Vorfall für seine Karriere bedeuten könnte. Björnsson war zuletzt erfolgreich in die Welt der Strongmen zurückgekehrt, hatte seine bis ins Detail ausgearbeiteten Ernährungspläne und sein knallhartes Training wieder aufgenommen, erzielte laut der britischen „Sun“ wieder „große Erfolge“.

Nun könnte der Muskelfaserriss die ehrgeizigen Ziele des Hünen bedrohen:

In der Welt des Kraftdreikampfs sorgte der Vorfall für Furore. Fans, zahlreiche Podcaster und andere Online-Kommentatoren diskutieren seitdem das Ereignis. Stand dieses Artikels brach Björnsson sein Schweigen zu dem Muskelfaserriss persönlich – seinen Kommentar findet ihr unter diesem Video. Wir wünschen ihm eine ebenso rasche wie gute Genesung. Ein Kommentator merkte online an:

„Scott Mendelson hatte einen üblen Muskelfaserriss und kam trotzdem zurück, um Rekorde aufzustellen.“ Hoffen wir, dass Björnsson das auch vergönnt ist und er sich und auch uns als Athlet erhalten bleibt.

Quelle: thesun.co.uk