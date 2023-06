Sky, DAZN und Co.: Diese Sportarten wechseln den Anbieter – Als Sport-Fan hat man es dieser Tage nicht unbedingt leicht, mit Blick auf all die verschiedenen TV- und Streaming-Anbieter noch den Überblick zu behalten. Die Zeiten, in denen mit der Zwangsgebühr der Öffentlich-Rechtlichen immerhin ein Großteil des Sportangebotes abgedeckt wurde, sind längst vorbei, wandern die verschiedenen Rechte und Lizenzen im großen Geschachere um das liebe Geld doch munter von Hand zu Hand.

Und so wechseln auch in diesem Sommer nicht nur die TV-Rechte mehrerer Sportarten ihre Heimat, mit dem Streamingdienst Dyn steigt auch noch ein weiterer Mitbewerber zu MagentaTV, DAZN, RTL, ARD und Co. in den Ring.

Als wohl prominentestes Pferd im Stall konnte man sich dort die Handball-Bundesliga sichern.

Diese beendet aktuell die Saison 2022/23 und mit dem finalen Spieltag auch die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Übertragungspartner Sky. Am 23. August wird der Super Cup dann als die erste Live-Übertragung des neuen Sportstreaminganbieters Dyn fungieren, ausgewählte Spiele werden aber auch weiterhin im Free-TV bei der ARD live zu sehen sein.

Auch Fans von American Football werden künftig umschalten müssen, ist es dem Sender RTL doch gelungen, dem langjährigen TV-Partner ProSiebenSat.1 die NFL-Rechte vor der Nase wegzuschnappen.

In diesem Zuge wechselt auch ein großer Teil des Football-Teams von ProSieben zu RTL, so etwa Patrick „Coach“ Esume, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer, Björn Werner und der Moderator Jan Stecker.

Los geht es mit der Regular Season der NFL im September 2023, RTL überträgt dann sonntags immer bis zu zwei Spiele live.

Für das Streaming zeichnet nach wie vor DAZN verantwortlich, wo auch alle Donnerstag-, Sonntag und Montagnacht-Football-Spiele live zu sehen sein werden. Der Superbowl wird sowohl bei RTL als auch bei DAZN gezeigt.

War die Frauenfußball-Bundesliga bislang bei Eurosport und MagentaTV beheimatet, soll es nun etwas fragmentierter zugehen. Ein Live-Spiel am Montag ist bei Sport1 gelandet, zehn weitere Begegnungen werden bei ARD und ZDF live ausgestrahlt.

Sämtliche 132 Spiele können auch weiterhin über MagentaTV bezogen werden, mit dem Saisonstart im September nun aber auch in vollem Umfang bei DAZN.

Quelle: netzwelt.de