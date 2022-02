Ranking: Die heißesten Tennisspielerinnen der Welt – Frauen sorgen überall für reichlich Spektakel und beeindruckende Performances. Das auch im Sport wo viele Frauen große Erfolge in ihrer Sportkarriere erzielen. Das gilt selbstverständlich auch für den Tennissport. Doch sie wissen im nicht nur mit Ball und Schläger umzugehen, sondern sie glänzen auch mit einem bezaubernden Aussehen.

Dieses präsentieren die Tennisdamen auch gerne auf ihren Instagram-Profilen. Wir haben uns deshalb in der Tenniswelt umgesehen und präsentieren uns in unserem neuen Special die heißesten Tennisspielerinnen der Welt, die derzeit noch aktiv über den Court sprinten. Klar, Geschmäcker sind verschieden, daher auch an dieser Stelle unser Credo: „Nichts ist in Stein gemeißelt“, schließlich hat jeder halt oftmals einen anderen Geschmack!

Platz 38: Bianca Andreescu (16. Juni 2000) Kanada

Platz 37: Mandy Minella (22. November 1985) Luxemburg

Platz 36: Rebecca Sramkova (19. Oktober 1996) Slowakei

Platz 35: Elina Svitolina – (12. September 1994) Ukraine

Platz 33: Ani Vangelova (14. Juli 1993) Bulgarien

Platz 32: Panna Udvardy (28. September 1998) Ungarn

Platz 31: Anastasia Gasanova (15. Mai 1999) Russland