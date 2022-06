Ranking: Die 22 schönsten deutschen Leichtathletinnen – Auf ein Neues mit einem weiteren Special voller imposanter und hübscher Frauen. Dieses Mal widmen wir uns den schönsten deutschen Leichtathletinnen. Diese bemerkenswerten Sportlerinnen begeisterten uns mit ihren beeindruckenden Leistungen in einer auch hierzulande überaus beliebten Sportart.

Zudem sorgt die Leichtathletik mit ihren vielen verschiedenen Disziplinen immer wieder für spannende Wettkämpfe. Diese reichen von Marathon oder Sprints über Stabhochsprung, Weitsprung, Speerwurf bis hin zum Siebenkampf der Frauen. Die Leichtathletinnen sind aber nicht nur echte Asse in ihrer jeweiligen Sportart, sondern machen auch optisch einiges her.

Wir haben euch daher die 22 schönsten deutschen Leichtathletinnen aus den verschiedensten Disziplinen herausgesucht. Natürlich ist dieses auch Ranking wieder einmal nicht in Stein gemeißelt. Schließlich sind Geschmäcker einfach zu verschieden. Aber wir sind sicher: Bei all den hübschen Frauen schaut jeder Mann am Ende des Tages gerne hin.

Jetzt genug der Worte, viel Spaß mit unseren 22 deutschen Leichtathletinnen!

Platz 22: Alexandra Burghardt – 28. April 1994

Platz 21: Imke Daalmann – 14. Mai 1999