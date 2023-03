Preis und Konditionen bekannt: Neuer Streamingdienst für Sport kommt – Mit der Pay-TV-Plattform „Dyn“ steigt demnächst ein weiterer Anbieter in den Bereich der Sportsender groß mit ein. In rund fünf Monaten möchte man offiziell auf Sendung gehen und verkündete dazu vorab bereits einzige Rahmeninformationen um das neue Projekt – so auch die Preise und die Konditionen.

Wie es heißt, liege die vom ehemaligen DFL-Manager Christian Seifert und dem Medienunternehmen Axel Springer SE ins Leben gerufene neue Sport-TV-Plattform hinsichtlich des Rechteerwerbs und der nötigen Vorbereitungen im eigenen Zeitplan.

Sendestart ist der 23. August – ein Monatsabo von Dyn soll dann 14,50 Euro kosten, im Jahresabo wird es mit 12,50 Euro pro Monat etwas günstiger.

Dabei handle es sich dem Dyn-Manager Andreas Heyden zufolge nicht um ein „Einführungsangebot“, welches man wenig später wieder über den Haufen zu werfen gedenke, sondern um ein „einfaches, transparentes und faires Modell“.

Zum Start wird die über Computer, internetfähiges Fernsehen und Smartphone empfangbare Streamingplattform fünf Sport-Disziplinen jenseits des Fußballs im Angebot haben.

Ursprünglich als S Nation Media gegründet und schließlich in Dyn (Dein ausgesprochen) umfirmiert, hat das Unternehmen Medienverträge mit der Handball-Bundesliga, der Basketball-Bundesliga, der Volleyball-Bundesliga, der Tischtennis-Bundesliga und der Hockey-Bundesliga abgeschlossen.

Als erste Liveübertragung ist der Handball-Supercup in Düsseldorf zwischen dem Deutschen Meister und dem Pokalsieger geplant.

Über das Bezahlmodell hinaus möchte Dyn ausgewählte Spiele aber auch für alle frei empfangbar anbieten. So soll in Partnerschaft mit dem TV-Sender BILD ab Sommer beispielsweise eine Partie pro Spieltag der Handball- und der Basketball-Bundesliga gezeigt werden, während die ARD von den beiden Ligen je zwölf Begegnungen pro Saison live präsentieren darf.

Zudem wolle Dyn durch kostenlose Bewegtbilder für andere Medien „die Reichweite zwischen den Spielen erhöhen“.

Ebenfalls im Portfolio des Dienstes sind in Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN inzwischen auch die europäischen Handball-Wettbewerbe der Männer und Frauen, so dass dort Spiele der Champions League und der European League zu sehen sein werden.

Seifert: „Da werden wir alle Spiele der deutschen Mannschaften in der Champions League und der Europa League zeigen, auch ausgewählte internationale Top-Spiele ohne deutsche Beteiligung.“

„Und selbstverständlich auch die Final Fours.“

Das macht Dyn für Handball-Fans besonders interessant und vor allem auch günstiger, mussten diese bislang für die volle Packung Bundesliga und Europapokal doch Abos sowohl für Sky als auch für DAZN abschließen.

