Paige VanZant: Fans beschimpfen Ex-UFC-Star als zu fett – Die gebürtige US-Amerikanerin hat in den letzten zehn Jahren eine steile Karriere hingelegt. Vorrangig im Kampfsport, wo sie 2012 erstmals beim Mixed Martial Arts den Ring betrat. Paige VanZant wurde daraufhin zum UFC-Star und holte sogar als jüngste Kämpferin den Titel „Fight of the Night“.

Mittlerweile hat die sexy Blondine ihre Profikarriere beendet, begeistert aber ihre große Anhängerschaft über diverse Social-Media-Kanäle, auf denen sie sich gerne auch recht freizügig zeigt. Während die 28-Jährige von vielen ihrer Fans dafür gefeiert wird, gibt es aber nicht wenige, die Paige VanZant online offensiv angehen. So wie nun geschehen auf Instagram.

Dort machten sich nämlich zahlreichen Nutzer lustig über das Gewicht der ehemaligen MMA-Kämpferin und beschimpften sie als zu fett. Dem vorangegangen war eigentlich nur ein harmloses Video von Paige VanZant, in dem sie Werbung für einige Nahrungsergänzungsmittel machte. In dem Video sagte der Ex-UFC-Star:

„Ich bin hier, um die Produkte mit euch zu teilen, die ich für einen gesunden Start ins neue Jahr genommen habe. […] Sie helfen beim Muskelaufbau und zügeln den Appetit.“ Viele der Nutzer verspotten in den Kommentaren seitdem Paige VanZant. Hierbei erhielten Kommentare, die ihr das Aussehen einer Schwangeren oder starkes Übergewicht attestieren, hunderte Likes.

Auch etliche weitere böse Kommentare wie „Hör auf zu essen, du siehst schon wie ein Donut aus!“ oder „Entweder benutzt du die Produkte, die du bewirbst, nicht, oder sie funktionieren nicht“, zielten ganz klar auf ihr Gewicht ab.

Allerdings gibt es viele Fans, die Paige VanZant zur Seite springen und sie verteidigen. Jedoch plant Paige bald wieder in den Ring zu steigen, um sportlich für Schlagzeilen zu sorgen. Bereits am 27. Februar soll es in New Mexico mit ihrem mittlerweile dritten Kampf im sogenannten „Bare Knuckle Fighting“ so weit sein.

Quelle: bild.de