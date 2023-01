Olivia Dunne: Sexy Turnerin verdreht allen den Kopf – In Zeiten von Social Media und Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube erlangen viele aktive und ehemalige Sportlerinnen großes Aufsehen. Eine von ihnen ist die 20-jährige Turnerin Olivia Dunne, besser im Netz bekannt als Livvy, die seit geraumer Zeit mit ihren TikTok-Videos und Instagram-Bildern für einen großen Hype um sie sorgt.

Nachdem sie es bis ins Turn-Nationalteam der USA schaffte, verließ sie den Spitzensport. Mittlerweile auf der Louisiana State University, sorgte sie im College-Team für reichlich Beifall. Seither gehört sie zu den Spitzenverdienern im College-Sport. Angeblich soll die junge Turnerin ein Nettovermögen von 2,3 Millionen Dollar vorweisen können.

Nicht verwunderlich, ist Olivia Dunne nicht nur beim Turnen ein Ass, sondern ebenfalls ein gefeierter Social-Media-Star inklusive sehr lukrativen Sponsorenverträgen. Alleine auf ihrem TikTok-Kanal kann sie rund sieben Millionen Follower vorweisen. Der Hype um Olivia Dunne geht so weit, dass sie den Jungs so sehr den Kopf verdreht hat, dass es bei einem Turn-Wettkampf an ihrem College zu wilden Szenen kam, die so sehr eskalierten, dass sogar die Polizei anrücken musste.

Das Ganze ereignete sich bei Wettkampf zwischen der Louisiana State University und Utah. Olivia Dunne via Twitter zu ihrer männlichen Fan-Meute: „Ich werde die Unterstützung von euch immer zu schätzen wissen, aber wenn ihr zu einem Wettkampf kommt, möchte ich euch bitten, die anderen Turnerinnen und Turner und die Turngemeinde zu respektieren, da wir nur unseren Job machen.“

So oder so wird der Trubel um die junge Turnerin nicht so schnell verschwinden, denn ihre Fanbase wächst von Tag zu Tag immer weiter.

