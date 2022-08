Nicht nur als Schauspieler eine Maschine: Tom Hardy gewinnt Gold beim Jiu-Jitsu-Turnier – In unzähligen Rollen hat sich Tom Hardy beim Publikum in die Herzen gespielt, sei es als Superschurke Bane in Christopher Nolans Batman-Streifen, als moderne Version von Mad Max in „Fury Road“, als leidgeplagter Eddie Brock in „Venom“ oder nicht zuletzt als Alfie Solomons in der Gangster-Serie „Peaky Blinders“. Dass der Mann „Hardy“ nicht nur im Nachnamen trägt, hat er am vergangenen Wochenende bewiesen, als er sich Gold beim Jiu-Jitsu sicherte.

Bei der REORG Open Jiu-Jitsu Championship am 20. August 2022 im englischen Aldersley Leisure Village konnte Tom Hardy beweisen, dass er nicht nur auf dem Bildschirm den harten Kerl geben kann, sondern auch auf der Matte. Dort unterwarf er im wahrsten Sinne seine Gegner. Noch dazu handelt es sich um eine Aktion für einen wohltätigen Zweck, wie „LADbible“ berichtet: Hardy ist nämlich Treuhänder der REORG Charity.

Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Menschen mit Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen durch die Kampfkunst des Brazilian Jiu-Jitsu bei ihrem Kampf um mentale Gesundheit zu unterstützen. Daher gingen alle Einnahmen des Championats an dem Wochenende auch an einen guten Zweck. Vielleicht sogar gerade wegen des guten Zwecks hielt sich Tom Hardy seinen Gegnern gegenüber jedoch keine Sekunde zurück.

Seit dem Event gingen eine ganze Reihe von Videos und Fotos viral, welche den 44-jährigen Filmstar dabei zeigen, wie er seine Opponenten auf der Matte mit seiner Bandbreite an gekonnten Manövern zur Aufgabe bringt. So heißt es etwa unter dem Originalvideo auf TikTok von User „geoffpavey“ mit einem Augenzwinkern: „Tom Hardy dominiert die REORG Open und holt Doppel-Gold. Er hat jeden Kampf durch Submission gewonnen, der Mann ist ein Killer. Tom Hardy ist hier unterwegs und reißt den Leuten die Arme und Beine aus.“

Die Kampfmanöver von Hardy werden seitdem online von Sportfans regelrecht seziert und finden allgemeine Zustimmung. So schrieb jemand: „Alter, dieser Ausbruch aus der Side Control in einen Takedown war krank. Der kann es echt.“ Andere Sportfans betonten Hardys Alter, konstatierten, dass er gerade aufgrund der Tatsache, dass er bereits jenseits der 40 sei, „verdammt gut“ agiere. Doch der Hollywood-Star war nicht nur dort, um seine Gegner förmlich zu zerstören, sondern machte auch noch einen kleinen Jungen glücklich.

Der sechsjährige Ollie Frost durfte den „Venom“-Star bei einem spontanen Meet & Greet persönlich kennenlernen, nachdem Ollies Mutter Carla den Jungen nach eigenen Angaben voller Hoffnung auf ein Treffen dorthin gefahren hatte. So sagte sie gegenüber „Express and Star“: „Ich erhielt die Nachricht, dass er in unserer Stadt an einem Jiu-Jitsu-Turnier teilnehmen würde, fuhr hin, ging rein, fragte nach ihm und erfuhr, dass er gerade weg sei. Mein Sohn brach daraufhin in Tränen aus.“

Doch dann wendete sich das Blatt: „Die nette Dame von REORG beschloss, einfach nachzuhaken. Das nächste, was ich weiß, ist, dass dieser nette Mann quer durch die Sporthalle zu uns kommt. Er umarmte meinen Sohn instinktiv und sorgte dafür, dass dieses Jahr für ihn ein besonderes wurde. Er ist so freundlich und fürsorglich. So unwirklich! Mein Sohn ist damit aufgewachsen, dass ich ihm erzählt habe, wie talentiert und brillant dieser Mann ist. Er liebt Venom, und ich weiß, dass er sich immer an dieses Ereignis erinnern wird.“

