NFL: Tom Brady bestätigt offiziell Karriereende – Der 44jährige Quarterback Tom Brady ist einer der ganz Großen in der NFL, der nun seinen Hut nimmt. Am vergangenen Wochenende berichteten etliche Medien, dass Brady in Rente geht. Doch kurz darauf dementiert dies der Superstar der NFL. Doch nun ist es offiziell, nachdem Tom Brady mit ein paar Tagen Bedenkzeit es nun selbst offiziell verkündet hat.

Mit dem Rücktritt des Football-Superstars Tom Brady verliert die NFL einen ihrer besten Quaterbacks. Denn auch mit 44 Jahren stand er in dieser Saison mit über 5316 Yards geworfenen Yards ganz oben in den Quaterback-Rankings. Zudem führte er sein Team der Tampa Bay Buccaneers bis ins Viertelfinale, der Divisional Round der NFL-Playoffs. Dort verloren sie allerdings unglücklich gegen die Los Angeles Rams.

Somit wurde nichts mit der Titelverteidigung, nachdem Brady mit den Buccaneers im letzten Jahr die Krone der NFL holte. Bei Instagram schrieb Brady nun: „Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, aber jetzt werde ich meine Zeit und meine Energie für andere Dinge nutzen.“

Mit diesen Worten sagt der Elite-Quarterback auf Wiedersehen und blickt auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurück. So ist Brady der erfolgreichste Footballspieler der NFL-Geschichte. Insgesamt 22 Jahre lenkte er als Quarterback das Geschehen und gewann ganze sieben Mal den Superbowl – sechs mal mit den New England Patriots und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers.

Am Ende könnte Brady aber selbst jetzt nach seinem offiziellen Ausschieden aus der NFL noch eine Auszeichnung winken. Nämlich den Titel des MVP der Saison, also der Ehrung für den wertvollsten Spieler der Regular Season.

Quelle: spiegel.de