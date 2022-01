NFL-Playoffs 2021/2022: Alle Termine & Sendezeiten im deutschen TV – Am letzten Wochenende ging mit dem 18. Spieltag die reguläre NFL-Saison zu Ende. Mit echten Überraschungen, wahnsinniger Spannung und Entscheidungen in allerletzter Sekunde. So verloren überraschend die Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars und flogen so noch aus den Playoffs.

Die San Francisco 49ers hingegen zogen durch einen Last-Minute-Sieg in der Overtime in die Finalrunden ein. Im letzten Spiel der Woche 18 gab es dann die Sahne auf der Spektakel-Torte im Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und den Los Angeles Raiders: Ein wahres Herzschlagfinale, in dem ein Unentschieden beide Team weitergebracht hätte. In einem spektakulären Spiel stand es am Ende der regulären Spielzeit sogar unentschieden – und es ging in die Verlängerung.

Der Weg zum Super Bowl LVI

Auch hier hatte Sekunden vor Schluss noch das Unentschieden Bestand. Doch die Raiders gingen voll auf Sieg, kickten zwei Sekunden vor dem Ende ein Field Goal zum Glück. So flogen die Chargers noch aus den Playoffs und der lachende Dritte im Hintergrund, die Pittsburgh Steelers, zog dadurch im letzten Moment in die K.O.-Phase der NFL ein. Was für ein Ende! Am kommenden Wochenende beginnen nun die Playoffs im American Football, um dem begehrten Titel im Super Bowl LVI näherzukommen.

Diese beginnt mit dem „Wild Card Weekend“, wo zwölf Teams um das Weiterkommen fighten. Alle sechs Spiele könnt ihr kostenlos auf ProSieben im Free-TV sowie im Livestream auf „ran.de“ verfolgen. Alternativ sind natürlich alle Spiele auch über den kostenpflichtigen GamePass der NFL im Original-Kommentar zu sehen. Und die sechs Spiele haben es in sich.

So treffen unter anderem die Las Vegas Raiders auf die Cincinnati Bengals und Superstar Tom Brady muss auf dem Weg zur Titelverteidigung mit seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Philadelphia Eagles ran. Die Gewinner der Wild-Card-Runde ziehen dann in die Divisional Playoffs ein, die eine Woche später stattfinden. Dort steigen dann auch die beiden Teams der Green Bay Packers sowie die Tennessee Titans ins Rennen um die Football-Krone ein.

Alle Termine und Sendezeiten im Überblick:

Wild Card Round: Samstag, 16. Januar

22:20 Uhr: Las Vegas Raiders at Cincinnati Bengals live auf ProSieben und ran.de

2:00 Uhr: New England Patriots at Buffalo Bills live auf ProSieben und ran.de

Wild Card Round: Sonntag, 17. Januar

18:30 Uhr: #ranNFLsüchtig live auf ProSieben und ran.de

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers live auf ProSieben und ran.de

22:15 Uhr: San Francisco 49ers at Dallas Cowboys live auf ProSieben und ran.de

2:00 Uhr: Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs live auf ProSieben und ran.de

Wild Card Round: Montag, 17., auf Dienstag, 18. Januar

2:05 Uhr: Arizona Cardinals at Los Angeles Rams live auf ProSieben und ran.de

Quelle: ran.de