NFL kommt nach Deutschland – Am kommenden Wochenende, in der Nacht von Sonntag auf Montag, gibt es das große Saison-Finale der NFL mit dem Super Bowl LVI. Doch bevor es dort zum großen Showdown zwischen den Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals kommt, gibt es jetzt für alle American-Football-Fans noch mehr Grund zur Freude.

Denn wie nun bekannt wurde, kommt die NFL endlich auch nach Deutschland. Während man in Europa in den letzten Jahren bereits in London einige Spieler der NFL live mitverfolgen konnte, wird es bald auch bei uns möglich sein. Und das schon in der nächsten Saison. Laut Informationen von „Bild“ stehen auch die Austragungsorte bereits fest.

Ab November 2022 in München

Demnach soll das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden im November in München stattfinden. Im Jahr 2023 dann neben München zusätzlich in Frankfurt. Offiziell soll dies am heutigen Mittwochabend auf der Pressekonferenz von NFL-Boss Roger Goodell verkündet werden. Dass es Live-Spiele der NFL auch in Deutschland geben würde, zeichnete sich bereits seit geraumer Zeit ab.

Erst im Dezember 2021 hatten sich die Kansas City Chiefs, New England Patriots, der noch amtierende Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers sowie die Carolina Panthers die Liga-Vermarktungs-Rechte für Deutschland gesichert. Damit kommt die NFL ihren Plänen näher, das weltweite Wachstum der Marke zu steigern.

Gute Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland

Schließlich ist der American-Football-Hype außerhalb der Heimat USA vor allem in den letzten Jahren noch mal immens angestiegen. Neben Deutschland haben NFL-Teams auch die Marketingrechte in Großbritannien sowie Spanien bekommen. Aufgrund der guten Vermarktungsmöglichkeiten wurde München als Ort für die NFL-Spiele gewählt, auch wegen der modernen Allianz Arena und der ohnehin guten Connection zwischen Bayern München und den Kansas City Chiefs.

Laut „Bild“ sollen die Spiele am zweiten Austragungsort im Deutsche Bank Park Frankfurts stattfinden.

