NFL in München: Fans begeistern mit Gesängen die Welt – Für unzählige deutsche Fans der NFL war das Spiel in München zwischen den Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers ein ganz besonderes. Schließlich wurde zum ersten Mal in Deutschland ein offizielles Saison-Spiel der NFL ausgetragen. Vor 69.000 Besuchern in der Allianz Arena siegten am Ende die Buccaneers mit Superstar Tom Brady mit 21 zu 16.

Doch das wahre Highlight des Nachmittages boten die Fans im Münchner Stadion. Bereits während des Spiels feierten die Zuschauer eine riesige Football-Party und erzeugten eine einmalige Stimmung. Getoppt wurde das alles jedoch gegen Ende des Spiels, wo die 69.000 in der Allianz Arena zur Höchstform aufliefen und weltweit Werbung für kommende NFL-Spiele in Deutschland machten. Denn zwei Minuten vor dem Ende gab es die obligatorische Werbepause.

69.000 begeistern mit „Country Roads“

Diese nutzte der Stadion-DJ aus, um die bereits eh schon gigantische Stimmung noch mal eskalieren zu lassen. So legte er erst Neil Diamonds Song „Sweet Caroline“ auf, der von den Massen mitgesungen wurde. Getoppt wurde das allerdings, als John Denvers „Country Roads“ folgte: 69.000 Fans sangen lauthals mit. Eine überragende Stimmung, die durch die Bank hohe Wellen schlug und einen bleibenden Eindruck hinterließ.

So zeigten sich nicht nur die Millionen Zuschauer in Übersee von der deutschen Stimmung beeindruckt, auch Spieler, Trainer und US-Sportjournalisten kamen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. So bewunderte Star-Quarterback Tom Brady nach dem Spiel: „Als die Fans am Ende die beiden Lieder gesungen haben, das war ziemlich episch.“

„Diese Fans waren außergewöhnlich. Es war ein Spektakel und unvergleichliches Erlebnis.“

Auch Seahawks-Trainer Pete Carroll zeiget sich sichtlich beeindruckt von den singenden Fans, sagte: „Diese Fans waren außergewöhnlich. Es war ein Spektakel und unvergleichliches Erlebnis. […] Es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis und ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf.“ Auch wenn man in den USA in den NFL-Stadien lautstarke Fans gewohnt ist, Gesangseinlagen gibt es dort eher selten. Und so zeigten sich auch alle anwesenden US-Journalisten überaus beeindruckt von dieser Atmosphäre in München.

So wie zum Beispiel der Autor Gregg Bell der „News Tribune“: „Ich hatte das Glück, über viele große Events zu berichten. Vier Super Bowl, Olympische Spiele, die World Serie, nationale Titelkämpfe – aber die Seahawks in München war heute anders als alles zuvor Gewesene. Eine unglaubliche Atmosphäre.“ Bereits während der lautstarken Gesangseinlage der Fans kommentierte der US-Kommentator Rich Eisen von „NFL Network“ im TV: „Wunderschön. Wunderschön. Das ist München. Sie singen John Denver und das ist einfach überragend. Das passiert hier wirklich, hören Sie sich das an.“

Eine rundum gelungene NFL-Premiere in Deutschland

Die Begeisterung war allerorten präsent, auch Feldreporterin Sara Walsh postete nach dem Spiel: „Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das Spiel ist kurz vor dem Ende und ist entschieden. Jeder Zuschauer aber blieb, stand und sang mit John Denver. Verrückt. Und fantastisch.“ Am Ende war es ein denkwürdiger NFL-Nachmittag in der Münchner Allianz Arena im positiven Sinne. Ein Nachmittag, an dem selbst der offizielle Twitter-Account der NFL nicht Drumherum kam, von dieser einmaligen Stimmung der deutschen Fans zu berichten.

Am Ende war es eine rundum gelungene NFL-Premiere in Deutschland, die vor allem bei den Amerikanern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

