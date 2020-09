NFL: Harte Corona-Strafen wegen Maskenverstößen – Die Corona-Pandemie hat in den USA besonders hart zugeschlagen. Dennoch hat die American-Football-Saison letzte Woche wieder angefangen. Die Mannschaften unterliegen dabei strengen Hygieneauflagen, die sie zur neuen Spielzeit von der NFL auferlegt bekommen hatten. Doch schon zu Beginn gab es einige Verstöße gegen die Hygieneregeln, im aktuellen Fall Maskenverstöße, weshalb es nun harte Corona-Strafen hagelt.

Laut der Nachrichtenagentur AP wird es jetzt für drei NFL-Teams verdammt teuer. Genauer gesagt geht es um die drei Trainer Vic Fangio von den Denver Broncos, Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers sowie Seattle-Seahawks-Couch Pete Carroll, die sich am Spielfeldrand ohne Mund-Nasen-Schutz aufhielten. Jeder aus diesem Trio muss nun jeweils 100.000 Dollar abdrücken. Doch damit nicht genug, auch ihre Teams werden bestraft und müssen 250.000 Dollar drauflegen.

Saftige Strafen, die man sich hätte sparen können, hätte man schlicht die Maske aufgelassen. Und weitere könnten folgen, denn sowohl Bill Belichick von den New England Patriots im Sonntagabend-Match gegen die Seahawks als auch Las Vegas Raiders Headcoach Jon Gruden sowie Sean Payton von den New Orleans Saints beim Monday Night Game waren ohne Maske an der Seitenlinie unterwegs.

Sowohl ihnen als auch ihren Teams drohen also die gleichen harten Strafen. Jon Gruden, er war selbst mit dem Corona-Virus infiziert, äußerste sich bereits zu seinem Masken-Fauxpas: „Ich versuche mein Bestes. Ich bin sensibilisiert und bitte um Entschuldigung, aber ich muss Spielzüge ansagen. Ich will in diesen Situationen kommunizieren.“

Quelle: bild.de