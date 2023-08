Neuerungen bei DAZN: Vier neue Gratis-Sportsender im August – Unlängst gab man beim Sport-Streaming-Giganten DAZN die Zusammenarbeit mit der Seven.One Entertainment Group bekannt, da meldet sich DAZN bereits mit einer weiteren Kooperation zu Wort: So hat man sich mit der Gratis-Streamingsplattform Pluto TV aus dem Hause Paramount zusammengetan. Das Ergebnis: Binnen der nächsten Wochen gehen gleich vier neue Sportsender an den Start – allesamt kostenfrei.

Zu sehen sein werden sie laut einem Bericht bei „Chip“ über Pluto TV, wobei bereits jetzt schon zwei davon verfügbar sind: Einerseits der Fußballsender DAZN International Football X Pluto TV, andererseits kommen Darts-Freunde mit dem Sender DAZN Darts X Pluto TV in den Genuss. Laut dem Bericht wird der Fußballsender Spiele aus den höchsten Ligen Frankreichs, Italiens und Spaniens übertragen.

Besonderer Leckerbissen für Fans der Mannschaften aus diesen Ligen:

An jedem Wochenende zeigt man ein ausgewähltes Highlight-Match aus einer der drei Ligen live – und zwar exklusiv und kostenlos. Den Anfang bildet eine Begegnung am Freitag, den 11. August: Um 21:30 Uhr wird es dort bereits zwischen dem UEFA Europa League Sieger FC Sevilla und dem FC Valencia heiß hergehen. Zudem wird DAZN an jedem Montag das Format „DAZN x Pluto TV Fußballshow“ präsentieren. Dort zeigt man die Zusammenfassungen der Wochenendbegegnungen aus den internationalen Ligen.

Zudem werden laut „Chip“ wohl Re-Live-Events, Dokus oder Features aus dem Inhaltsportfolio von DAZN gezeigt werden. Bei DAZN Darts X Pluto TV will man hingegen ausgewählte Turniere aus der PDC kostenfrei verfügbar machen. Immer dienstags soll zudem eine Show die Höhepunkte zurückliegender wichtiger Turniere besprechen.

Es kommen noch mehr Sender:

Einerseits soll bis Ende August der Kampfsportsender DAZN Fights X Pluto TV an den Start gehen, überdies soll sich auch der Frauensport-Sender DAZN Heldinnen X Pluto TV hinzugesellen. Den Kampfsportsender kann man zwar täglich sehen, allerdings nur zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr morgens – eine Frage der Altersbeschränkungen. Der Sender soll Höhepunkte des reichhaltigen Kampfsportkatalogs von DAZN zeigen.

Zudem will man regelmäßig ein MMA-Event am Wochenende live zeigen. Zu DAZN Rise gesellt sich mit DAZN Heldinnen X Pluto TV der nunmehr zweite FAST-Channel mit einem Schwerpunkt auf Frauensport. Dort wird nicht nur Fußball zu sehen sein, auch möchte man Handball und Boxsport zeigen. Hinzu gesellen sich Features sowie Dokumentationen, welche man exklusiv für Pluto drehen möchte.

DAZN kommentierte die Zusammenarbeit

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, wörtlich zu der Kooperation: „Wir bei DAZN wollen Sportfans unterhalten und haben deshalb neben einem wachsenden Angebot an unterschiedlichen Abo-Optionen, auch unser Angebot an frei empfangbaren Streaming-Kanälen erweitert. Ich freue mich sehr, dass wir Pluto TV, einen der führenden FAST-Channel-Anbieter, für diese exklusive Kooperation gewinnen konnten, die allen Sportfans auf der Plattform vier neue dezidierte Sportkanäle bringen wird.“

Bei Pluto zeigt man sich ebenfalls erfreut über das Joint Venture. So betont Olivier Jollet, EVP & International GM von Pluto TV: „Wir sind begeistert, den Zuschauern von Pluto TV gemeinsam mit DAZN eine so attraktive Auswahl an Sportinhalten zu bieten, darunter exklusive Live-Übertragungen von Fußball, Darts und Kampfsport.“

Weiter führte Jollet aus: „Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, unseren Zuschauern hervorragende Inhalte zu bieten und diese Sportinhalte, vom großen internationalen Fußball bis hin zu dem der Nische entwachsenden Darts, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns auch, den Zuschauern von Pluto TV einen unvergleichlichen Zugang zu einigen der prestigeträchtigsten Frauenwettbewerbe zu bieten, um das Können, die Begeisterung und Leidenschaft dieser Ausnahme-Athletinnen zu erleben.“

