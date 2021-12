MMA-Karma: Ruhiger Kämpfer zerlegt aggressiven Angeber – Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es. Nicht von ungefähr, für diesen schönen Satz aus dem Volksmund gibt es mittlerweile unzählige anekdotische Beweise. Wer uns nicht glaubt, dem legen wir einen Blick in den Kampfsport nahe. Insbesondere beim Boxen oder den Mixed Martial Arts (MMA) erleben wir immer wieder großes Drama und von sich überzeugte Charaktere, die dann im Ring (oder Octagon/Käfig) eines Besseren belehrt werden. So auch hier.

Dieser Kampf ist zwar schon etwas älter, ging aber seinerzeit, 2018, um die MMA-Welt. Kein Wunder, bringt er doch sämtliche Zutaten mit, die man in dieser Sportart und der dazugehörigen Szene an Drama und Rivalitäten erwartet – man schaut sich die ganze Sache ja nicht nur wegen der Kämpfe an, sondern auch wegen des „Beefs“ der Kämpferinnen und Kämpfer.

In diesem Fall geht es um die Rivalität zwischen dem Kämpfer James Gallagher und dessen Gegner, Ricky Bandejas.

Gallagher, wegen seiner Tätowierungen, seiner irischen Herkunft und der Tatsache, dass sie im gleichen Team sind, von Spöttern verächtlich als „Mc Gregor-Wannabe“ verschrien, war wie Bandejas seinerzeit Fighter im Bantamgewicht. Bereits Wochen vor den Kampf tat Gallagher alles, um in den Kopf seines Gegners zu gelangen und einen Nervenkrieg zu gewinnen.

Seine Versuche, den Gegner durch lautstarke Aussagen einzuschüchtern, er würde Bandejas direkt in der ersten Runde durch K. o. bezwingen, scheiterten jedoch. Noch vor dem entscheidenden Kampf kam es dann zu einer Konfrontation, bei der Gallagher sich an Bandejas drückte, um ihn verbal einzuschüchtern – wohlgemerkt nicht nur beim Wiegen und dem traditionellen verbalen Schlagabtausch vor der Presse, wo so etwas die Norm ist.

Auch im Käfig ist im Video zu sehen, wie Gallagher noch vor dem eigentlichen Gong Bandejas schon ohne Einschreiten der Sicherheit zu nahe kommt und ihn bedrängt. Nur genützt hat das alles wenig, denn wir alle wissen ja, wie es so mit dem Karma ist. So auch in diesem Fall, denn Bandejas, der die ganze Zeit über ruhig, kontrolliert und professionell blieb, plättete seinen Gegner nach allen Regeln der Kunst und methodisch.

Tja, so kann es gehen. Oder wie Mike Tyson einmal sinngemäß übersetzt sagte: „Jeder glaubt, er wüsste Bescheid, bevor er zum ersten Mal eins auf den Mund kassiert.“

Quelle: mmajunkie.usatoday.com