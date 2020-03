5 Kilo in 48 Stunden weg

Autor: Bernhard Trecksel

5 Kilo in 48 Stunden weg durch Extrem-Diät – Jeder sieht, dass Mixed Martial Arts nicht nur ein kompromisslos harter Kampfsport im Oktagon ist. Dass man ohne eisernes Training in einer Disziplin mit solchen gnadenlosen Konkurrenzkämpfen nichts wird, sollte jedem klar sein. Jedoch gibt es auch Praktiken, von denen längst nicht alle Laien dieser Sportart gehört haben: „Weight Cutting“ zum Beispiel – eine erbarmungslose Tortur. Dieses Video zeigt, was sich die Athleten dafür alles zumuten.

Unter dem Weight Cutting versteht man in einigen Sportarten den Vorgang, für rasche Gewichtsverluste zu sorgen. Bei Kampfsportarten etwa, um die Gewichtsklasse eines Fighters zu senken. Doch auch Jockeys und andere Reitsportler ersparen ihren Pferden damit zusätzliches Gewicht. Beim Weight Cutting wird bereits Wochen vor einem Wettkampf hart daran gearbeitet, Körperfett der Athleten loszuwerden und im wahrsten Wortsinne wegzuschmelzen.

Doch in den Tagen und Stunden vor einem Event geht es insbesondere im MMA darum, das Verhältnis zwischen Körpermasse und Schnellkraft zu optimieren. Also muss auch Wasser aus dem Körper. Das geschieht nicht nur oft gegen ausdrücklichen Rat erwiesener Gesundheitsexperten, sondern noch dazu mit eisenharten Methoden, die teils ziemlich fragwürdig sind.

Oder würdet ihr nach tagelangem Fasten/Hungern euren Körper gleich mehrfach am Tag hintereinander in eine Dampfsauna zwängen oder mit einem Mix aus Chemikalien und medizinischem Alkohol einpinseln und dann in heiße Decken hüllen? Genau solche Szenen zeigt dieses informative YouTube-Video eines kleinen Kanals. Die heißt äußerst passend sinngemäß: „Weight Cutting – Der Kampf vor dem Kampf“ – und zeigt: MMA-Fighter gehen für ihre Wettstreite durch die Hölle.