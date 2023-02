Der „russische Popeye“: Bodybuilder geht beim MMA nach drei Minuten k.o. – Seit Jahren taucht Kirill Tereshin in Videos und anderen Medien auf. Man nennt ihn auch „den russischen Popeye“, was er seinen ebenso massiven wie gefährlich ungesunden Oberarmen verdankt. Auch sie konnten ihn seinerzeit in einem MMA-Kampf nicht vor dem K.o. bewahren.

Kein Wunder, enthalten die gewaltigen Bizepse doch nur wenig Muskelmasse, noch dazu angegriffen – Tereshin ließ sich eine Chemikalie namens Synthol zu ihrer Vergrößerung spritzen. Nach eigenen Angaben tat er dies als sehr junger Mann, als er in seiner Heimat in den Militärdienst eintrat und sich Sorgen um seine Bodybuilding-Erfolge machte – er wollte den Armumfang nicht verlieren. 2017 erlangte er mediale Bekanntheit im Netz.

Ärzte klärten Tereshin darüber auf, welche Folgen Synthol-Öl für ihn haben könne:

Insbesondere, nachdem er damit begann, das Material in andere Teile seines Körpers zu spritzen. Die Experten erklärten dem Bodybuilder, dass dies zu Nervenschäden, Infektionen, Schlaganfällen, ölgefüllten Zysten und Geschwüren in den Muskeln sowie zu einem sogenannten sklerosierendem Lymphogranulom und Lungenembolien führen könne. Doch dies änderte nichts an Kirills Entscheidung.

Er machte weiter, bis sein Bizeps durch das sich zu Paketen verhärtende Öl auf groteske Dimensionen anschwoll, die Oberarme einen Durchmesser von 62 Zentimetern erreichten. Doch die vielen Injektionen blieben nicht ohne Folgen, seine Arme wurden nekrotisch, das Gewebe unter der Haut begann zu zerfallen. Seitdem unterzog er sich Eingriffen, die noch nicht am Ende angelangt sind.

Bodybuilder könnte sterben

Seine gegenwärtigen Ärzte betonen, dass die gesamte Masse aus seinen Armen entfernt werden muss, da die fremden Giftstoffe im Körper die Nieren schädigen und auf lange Sicht sogar zum Tod führen könnten. Wie auch sein Chirurg Dmitry Melnikov betont. Dieser erläuterte, dass der Gehalt an verkapseltem Synthol in den Muskeln des Patienten einem Gegenwert von drei Litern pro Arm entspricht und so den Blutfluss unterbricht.

Das Resultat: Narbengewebe mit der Härte und Struktur von Borke. Entsprechend leidet Tereshin unter dem Zustand – und sammelt im Netz immer wieder Geld für den letzten, kompliziertesten Eingriff zur Entfernung des mit seinen Muskeln und Nerven verbundenen Materials. Er selbst kommentierte: (Übers. d. Verf.): „Als ich 20 war, habe ich mir durch meine eigene Dummheit die Arme aufgebläht. Ich habe nicht über die Folgen nachgedacht.“

Weiter sagte er:

„Ich habe enormes Glück, dass es Ärzte gibt, die sich meiner annehmen. Gott bewahre, dass was mit diesem Nerv passiert und ich meinen Arm nicht mehr bewegen kann. Das macht mir echt Sorgen. Ich habe eine Riesenangst … Ich hätte früher darüber nachdenken sollen, ich weiß. Ich gebe mir die Schuld, ich weiß, dass es meine Schuld ist.“

Das Video von dem Kampf zwischen Kirill und dem Blogger und MMA-Kämpfer Oleg Mongol stammt bereits aus dem Jahr 2019. Es zeigt eine Begegnung der beiden in einer Turnhalle im russischen Abakan – und demonstriert, dass Kirills Oberarme eher leidlich für eine Kampfsportkarriere taugen. Nach drei Minuten war Schluss.

