Meisterin des Fuß-Bogenschießens: Turnerin Orissa Kelly zeigt ihr Können – Der Name Orissa Kelly mag außerhalb ihres weltweit einmaligen Fachgebiets wohl vor allem Netzvideo-Junkies bekannt sein, aber mit zunehmender Menge an TV-Auftritten und Videos wie diesem dürfte sich das weiter ändern. Kelly gehört zu den wenigen Gymnastinnen, die über die nötige Körperbeherrschung für ihre bis dato wohl einmalige Disziplin verfügen, die weit über „nur“ Kunstturnen hinausgeht: das „Feuerfußbogenschießen“.

Als Turnerin ist die Engländerin seit dem Alter von drei Jahren dabei, trat für ihr Land in verschiedenen Disziplinen an. Mit 17 zog sie jedoch ihre Bewerbung für die Karriere im Universitätssport zurück und ging stattdessen zum Zirkus, wo sie viele Jahre lang professionelle Luftkür am Trapez vollführte, wie ihre Webseite uns wissen lässt. Dann stellte sie sich ihrem Webauftritt zufolge eine ganz besondere Frage:

„Warum die Beste in etwas sein, wenn du die Einzige sein könntest?“

So kaufte sie sich 2015 Pfeil und Bogen, zog auf einen Cricketplatz hinaus und begann, ihre ganz eigene Kür zu ersinnen. Sechs Monate lang trainierte sie täglich sechs Stunden, um ihre Künste im Fußbogenschießen zu perfektionieren, bis diese weltweit einmalig sein sollten, wie ihre Seite betont. Eine Kunstform, die ihr einige Reisen um die Welt für Auftritte einbrachte und ihr erlaubte, auch vor der Queen darzubieten.

Ihre Auftritte werden seitdem von vielen Nutzern gefeiert und verbreiten sich durch sogenannte Reaction-Videos. Das Portal „LADbible“ kürte sie zur „Königin des Bogenschießens“, MANN.TV geht noch einen Schritt weiter: Orissa Kelly erinnert uns, nachdem wir jetzt einige ihrer Fähigkeiten bewundern durften, eher an die wiedergeborene Jagdgöttin Diana. Die vielleicht einzige Frau auf dem Planeten, die zuerst mit den Füßen das Bogenschießen erlernte, bevor sie überhaupt Schüsse mit den Händen trainierte.