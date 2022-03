McFit erhöht die Preise deutlich – McFit gilt unter Sporttreibenden als eine Art Fitnessdiscounter und steht mit über anderthalb Millionen Mitgliedern an der Spitze der Deutschen Fitnessstudios. Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Zuge der Corona-Pandemie kann das Unternehmen die günstigen Preise jedoch nicht länger halten und hat nun eine saftige Erhöhung angekündigt.

In einer entsprechenden Mail heißt es: „Um dir weiterhin deinen Lieblingssport bei McFit zu ermöglichen, müssen wir die Preise für unsere Vertragsmodelle anpassen. So ändern sich ab dem 1. April 2022 unsere Tarife für Neu- und Bestandskunden. Verträge mit einem monatlichen Beitrag von bis zu 19,90 Euro (Basic), sowohl Flex- als auch Laufzeitverträge, werden auf 24,90 Euro angepasst.“

Damit steigen die Preise für die Kunden um stolze 25 Prozent, was 60 Euro Mehrkosten im Jahr bedeutet.

Das Unternehmen ließ laut „Express“ verlautbaren: „Die Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft gingen […] auch an uns nicht spurlos vorbei. So haben sich unsere Kosten aufgrund steigender Preise in vielen Bereichen stetig erhöht.“

Zwar nannte man keine konkreten Zahlen, verwies jedoch darauf, dass andere Fitnessanbieter ihre Beiträge ebenfalls bereits angepasst hätten.

Für zusätzlichen Ärger bei den Kunden sorgte, dass sich das Unternehmen auf den Social-Media-Kanälen zu der Preiserhöhung zunächst nicht äußerte – sogar die Telefonhotline war wegen „technischer Störungen“ für Rückfragen nicht zu erreichen.

Quellen: express.de , rtl.de