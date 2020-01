Autor: Redaktion MANNTV

Martial Arts: Ong Bak in echt – Die Kategorisierung von Kampfstilen fällt zuweilen nicht leicht, da insbesondere populäre Martial-Arts-Virtuosen gerne Elemente verschiedener Stile kreuzen oder gar um eigene ergänzen. So würde es vermutlich einige böse Kommentare von Experten nach sich ziehen, klassifizierte man die im Film „Ong Bak“ demonstrierte Kampfkunst leichthin als Muay Thai. Immerhin beherrscht der Darsteller Tony Jaa außer dem klassischen Thaiboxkampf Muay Thai Boran nebst Krabi Krabong auch noch Taekwondo, Pencak Silat und sogar Gymnastik.

Auch wenn es im Film so genannt wird, handelt es sich also nicht um die traditionelle Form des Muay Thai, die in Thailand nicht nur gelehrt wird, sondern sogar als Nationalsport gilt. Unbenommen ist es dennoch, dass diese uralte Kampfkunst seit dem Film große Aufmerksamkeit genießt, und mit diesem seither immer wieder in Verbindung gebracht wird.

Und so kommt es dann auch, dass das folgende Video mit „Ong Bak in Real Life“ betitelt wurde, also „Ong Bak im wahren Leben.“ Viel lieber wäre es uns zwar gewesen, hätte man den Namen des Mannes genannt, dessen beeindruckende Fähigkeiten wir dort bestaunen dürfen, aber es passt schon, wenn man sich anschaut, wie der Knabe Bambusstämme mit den bloßen Fäusten zerfetzt und mit dem Schienbein geschlossene Dosen zerdeppert.

Und unsereins hüpft schon schreiend durch die Wohnung, wenn er sich an einer Möbelkante stößt…